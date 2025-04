Wetterprognose für Port d'Andratx am 16. April 2025

Bei eher kühlem Wetter wird in Port d'Andratx ein eher feuchter Tag erwartet. Trotz eines mäßigen Regenschauers bleibt die Stimmung ungetrübt, wie es auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca oft der Fall ist. Mit Temperaturen, die von knapp 13ºC in der Früh bis fast 16ºC am Tag reichen, sollten Sie sich auf einen Tag voller Überraschungen gefasst machen. Zudem stehen die Chancen auf einen Regenschirm, wie die 100%ige Regenwahrscheinlichkeit andeutet, recht hoch.

Temperaturen im Detail

Beginnen wir mit dem Temperaturverlauf für den Tag. Am Morgen startet der Tag mit milden 13.54ºC, bevor er tagsüber auf eine maximale Temperatur von 14.41ºC ansteigt. Die Temperatur sinkt dann auf 12.9ºC am Nachmittag ab. In den Nachtstunden bleibt es mit 13.97ºC weiterhin moderat kühl.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind in der Regel etwas unterschiedlich zu den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen fühlt sich das Wetter an wie 12.88ºC, während es sich tagsüber auf 13.81ºC erhitzt. Am Nachmittag kühlt es sich auf gefühlte 12.41ºC ab, bevor es in der Nacht auf 13.33ºC ansteigt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre zeigt einen Druck von 1009 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 73%. Der Wind bläst mit durchschnittlich 10.49m/s und einer Richtung von 320º, und es können Böen von bis zu 10.84m/s auftreten. Wir weisen darauf hin, dass mit einer Wolkendecke von 98% eine sehr bewölkte Atmosphäre bevorsteht.