Unwetter auf Mallorca: Santanyi erwartet mäßigen Regen und kühle Temperaturen

Willkommen zur heutigen Wettervorhersage für Santanyi auf der schönen Insel Mallorca. Wie wir alle wissen, spielt das Wetter auf den Balearen oft sein eigenes Spiel und überrascht uns mit seinen vielfältigen Gesichtern. Die wichtigste Information für den 16. April 2025 lautet: Ziehen Sie sich warm an und nehmen Sie einen Regenschirm mit! Ein mäßiger Regenschauer ist im Anmarsch, und die Temperaturen bleiben auf der kühleren Seite.

Thermische Temperaturen

Beginnen wir mit den erwarteten Temperaturen. Freunde der Wärme müssen sich leider gedulden, denn heute bleiben wir in den niedrigen Zehnerbereichen. Die Temperatur schwankt zwischen einem Minimum von 11,59 ºC in der Nacht und einem Maximum von 16,15 ºC am Tag. Die genauen Werte teilen wir wie folgt auf: am Morgen erwarten wir 12,98 ºC, am Nachmittag etwas kühler mit 13,9 ºC und am Abend sinkt die Temperatur auf nächtliche 11,59 ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, kann die gefühlte Temperatur manchmal stark von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Am Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von 12,16 ºC verspüren, tagsüber steigt dieses auf 15,04 ºC an. Nachmittags sinkt das Thermometer erneut und wir fühlen wohl um die 13,25 ºC, während es nachts auf 10,89 ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Werfen wir abschließend einen Blick auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse für den heutigen Tag. Anfangen mit dem Luftdruck - dieser liegt bei 1008 hPa. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 59 % im Durchschnittsbereich. Ein bemerkenswertes Detail jedoch, der Wind: Er erreicht Geschwindigkeiten von 9,24 m/s und es werden sogar Böen von 10,9 m/s erwartet - festhalten ist angesagt!

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Wolkendecke bedeckte 93 % ausmachen wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100 % liegt. Also vergessen Sie nicht, regenfeste Kleidung und gute Laune mitzubringen, während Sie den Launen von Mutter Natur auf Santanyi trotzen!