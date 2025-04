Das Wetter in Santa Ponsa am 16. April 2025: Regnerischer Tag erwartet

Willkommen liebe Leser, zu unserer alltäglichen Wettervorhersage! Heute konzentrieren wir uns auf den wundervollen Standort Santa Ponsa auf unserer schönen Insel, Mallorca. Und was erwartet uns am kommenden 16. April? Es sieht so aus, als würden wir einen eher feuchten Tag mit mäßigem Regen erleben. Aber keine Sorge, es ist nicht alles grau und düster: Die Temperaturen bleiben mild mit Höchstwerten bis zu 16,12ºC und einer niedrigsten erwarteten Temperatur von 12,22ºC.

Die Temperaturen des Tages Beginnen wir gleich mit den Temperaturen. Früh am Morgen erwarten wir um die 12.22ºC, die sich zur Mittagszeit auf moderate 14.87ºC erheben. Im Laufe des Nachmittags erleben wir einen leichten Rückgang auf 12,49ºC und die Nacht bleibt leicht kühl mit 12,55ºC. Also, stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Kleiderschrank nach diesen Übergangsjacken suchen! Das thermische Gefühl Jetzt zum gefühlten Wetter. Normalerweise folgt es dem tatsächlichen Wetter, aber dies kann je nach Wind und Feuchtigkeit variieren. Morgen werden Sie ein Wettergefühl von etwa 11.56ºC erleben, während es tagsüber um 14.19ºC liegen wird. Am Nachmittag können wir mit einem Wettergefühl von 12.07ºC rechnen und in der Nacht geht es leicht zurück auf 11.9ºC. Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind Schließlich kommen wir zu den weiteren Phänomenen, die unser Wetter beeinflussen - dem Luftdruck, der Feuchtigkeit und dem Wind. Der Luftdruck wird bei etwa 1009 hPa liegen, was ziemlich normal ist. Die Luftfeuchtigkeit ist auf der höheren Seite mit 68%, also stellen Sie sicher, dass Sie hydratisiert bleiben. Der Wind wird mit 9,66 m/s aus Richtung 347º wehen mit Böen von bis zu 10.05 m/s, also halten Sie Ihre Hüte fest! Alles in allem - machen Sie das Beste aus diesem regnerischen Tag in Santa Ponsa. Nutzen Sie die Gelegenheit, Indoor-Aktivitäten zu planen oder einfach zu Hause zu bleiben und die Geräuschkulisse des mäßigen Regens zu genießen. Bleiben Sie sicher und gesund!