Vorhersage für Mäßiger Regen: Wetteraussichten in Cala Rajada für den 16. April 2025

Zum Beginn der wirtschaftlich wichtigen Osterwoche präsentiert sich das Wetter in Cala Rajada, einem der malerischsten Orte auf der traumhaften Insel Mallorca, äußerst wechselhaft. Als Ihr vertrauenswürdiger lokaler Wetterbericht möchten wir Sie über die aktuellsten meteorologischen Entwicklungen informieren. Die Prognose für den 16. April 2025 kündigt mäßige Regenschauer an. So verwandelt das aufkommende Nass das sonst sonnenverwöhnte Urlaubsparadies in eine von nassen Elementen geprägte Landschaft.

Spannungen in den Temperaturen Mit Blick auf das Thermometer, sehen wir für diesen Tag eine Spannbreite von milden 12,36°C bis zu maximal 15,07°C. Die Morgenstunden begrüßen uns mit kühlen 12,36°C. Am Tage steigen die Temperaturen auf ihren Höhepunkt von 15,07°C, bevor sie am Nachmittag auf 14,08°C abfallen. Der Abend führt schließlich mit 13,33°C in die Nacht über. Das Gefühl der Temperatur – Thermische Empfindungen Trotz der relativen Mäßigung der Temperaturen, ist es die gefühlte Temperatur, die einen stärkeren Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Am Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von etwa 11,53°C verspüren, tagsüber steigt es auf 14,3°C. Am Nachmittag sinkt sie leicht auf 13,35°C ab und die Nacht macht uns schließlich mit einem Wert von 12,52°C zu schaffen. Wetterfaktoren: Druck, Feuchtigkeit und Wind Der Luftdruck wird bei 1008 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird sich auf einem Niveau von 64 Prozent bewegen. Der Wind spielt auch eine wichtige Rolle in unserem Wettergeschehen. Er weht mit einer Geschwindigkeit von 10,89m/s aus der Richtung 353° und bringt dabei Böen von bis zu 12,21m/s mit. Die Wolkendecke erreicht einen Deckungswert von 83 Prozent, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent liegt. Halten Sie also Ihre Regenschirme bereit und seien Sie auf mäßige Regenschauer vorbereitet. Trotz des feucht-wolkigen Wetters ist Cala Rajada eine verträumte Perle auf der Insel, die ihren Charme auch unter dem Regenschleier nicht verliert. Bleiben Sie gesund und trocken und vertrauen Sie auf Ihre lokale Wetterstation für die aktuellsten Wetterinformationen.