Wetterdienst Prognose für Palma am 17. April 2025

Ein wundervoller Tag erwartet die Einwohner und Besucher Palmas am 17. April 2025. Im Großen und Ganzen bewegen sich die Temperaturen zwischen den extremen Werten von 10.92ºC und 16.58ºC unter dem Einfluss eines klaren Himmels. Der Wind spielt auch ein Kehrlied mit einer Geschwindigkeit von 11.6m/s und Böen, die bis zu 16.06m/s erreichen. Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf die Tagesdetails werfen.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Temperaturschwankungen

Die Spanne von Dämmerung bis Morgengrauen sieht eine kühle Minimumtemperatur von 10.92ºC, worauf ein allmählicher Temperaturanstieg bis zu einem angenehmen 15.52ºC bis Mittag folgt. Am Nachmittag erlebt Palma einen leichten Anstieg auf 15.96ºC, bevor die Temperaturen sich in der Nacht bei 13.18ºC einpegeln.

Gefühlte Temperaturen: Wie kalt oder warm fühlt es sich wirklich an?

Das Thermometer gibt nicht immer die genaue Darstellung des Wetters. Oft beeinflussen Luftfeuchtigkeit und Wind das gefühlte Wetter. Daher wird morgens ein thermisches Gefühl von 11.05ºC erwartet, tagsüber 14.38ºC, nachmittags 14.89ºC und nachts 12.38ºC, trotz der realen Temperaturmesswerte.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Unbekannte Variablen in der Wettergleichung

Zum Abschluss unseres Wetterberichts, der im Wesentlichen auf der Temperatur basiert, dürfen wir einige weitere wichtige Metriken nicht vernachlässigen. Der Atmosphärendruck wird bei 1014 hPa liegen, mit einer Luftfeuchtigkeit von 48 Prozent. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 11.6m/s aus der Richtung 297º wehen und gelegentlich in Böen von 16.06m/s aufflammen. Und wenn Sie sich fragen, ob es eine Chance auf Regen gibt: Diese liegt bei nur 1% und auch die Wolkendecke ist mit nur 5% nahezu unsichtbar. Hier in Palma ist also bestes Wetter für Outdoor-Aktivitäten vorhergesagt.