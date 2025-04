Wetterbericht Sóller: Beruhigende Frühlingsstimmung erwartet

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser! Die wunderbare Ortschaft Sóller auf unserer geliebten Insel Mallorca schenkt uns morgen, den 17. April 2025, ein beruhigendes Frühlingswetter. Es zeigen sich lediglich ein paar Wolken am Himmel und die Regenwahrscheinlichkeit liegt erfreulicherweise bei null Prozent. So kann der Freitag in gewohnter Manier genossen werden.

Die Temperaturen: Frühlingserwachen in Sóller Die minimale Temperatur des Tages betragen frische 10,79ºC und die tageshöchste Temperatur klettert auf gemütliche 15,66ºC. Der Morgen beginnt mit erwarteten 10,79ºC, während es tagsüber auf 14,04ºC steigt. Der Nachmittag bleibt etwas wärmer bei 14,8ºC und die Nacht kühlt sich sanft auf 11.23ºC ab. Gefühlte Temperaturen: Ein sanftes thermisches Empfinden Das thermische Gefühl wird morgens bei 9,67ºC liegen und auf bis zu 12,94ºC am Tage steigen. Die gefühlten Temperaturen pendeln sich am Nachmittag bei 13,72ºC ein und sinken in der Nacht auf angenehme 10,05ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: ein harmonisches Zusammenspiel Die Atmosphäre erfüllt ihre Aufgaben mit einem Druck von 1013 hPa und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 55%. Der Wind lässt seine Präsenz mit einer Geschwindigkeit von 11,66m/s in Richtung 297º spüren und Windböen von bis zu 15,58m/s sorgen für etwas Frische. Über uns erstreckt sich eine leichte Wolkendecke von nur 18%. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wettererlebnis in Sóller!