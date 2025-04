Wettervorhersage für Cala Millor, Mallorca: Sonnig und klar am 17. April 2025

Ein strahlend klarer Himmel erwartet die Bewohner und Besucher von Cala Millor am 17. April 2025. Mit geringer Regenwahrscheinlichkeit und nur 2% Wolkendecke bietet der Tag ideale Bedingungen, um die Schönheit des Frühlings auf der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages, wobei die Höchsttemperatur bei angenehmen 16.31ºC liegen wird.

Temperaturenverlauf im Detail

Der Tag in Cala Millor beginnt mit einer morgendlichen Temperatur von 11.41ºC. Im weiteren Verlauf des Tages steigt das Thermometer auf 15.09ºC an. Die optimale Temperatur von 16.18ºC wird am Nachmittag erreicht, während die Quecksilbersäule in der Nacht auf eine kühle 12.79ºC zurückgeht. Die kälteste und die wärmste Temperatur des Tages liegen bei 11.41ºC und 16.31ºC.

Gefühlte Temperaturen

Gleichwohl das Klima und die Temperaturen eine Sache sind, ist das gefühlte Wetter eine andere. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei 10.38ºC liegen und dann tagsüber auf 13.88ºC ansteigen. Am Nachmittag wird es sich wie 15.21ºC anfühlen, während die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 11.82ºC fallen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgesehen von den Temperaturen, trägt auch die Luftfeuchtigkeit erheblich zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Am 17. April 2025 wird die Luftfeuchtigkeit in Cala Millor bei moderaten 47% liegen. Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1013 hPa. Ein frischer Wind weht mit 10.79 m/s aus 285º Richtung, mit Böen, die bis zu 12.94 m/s erreichen können. Trotz des Windes werden die Tage klar und sonnig sein, was eine geringe Regenwahrscheinlichkeit von 0% unterstreicht.