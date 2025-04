Wetterbericht: Leichter Regen und angenehme Temperaturen in Port d'Andratx am 17. April 2025

Freunde des gemäßigten Wetters, aufgepasst: Der 17. April 2025 bringt Ihnen in Port d'Andratx einige Regenschauer, aber auch angenehm milde Temperaturen. Bereiten Sie sich auf einen Hauch von Frische vor. Eine genaue Überprüfung der Wetterlage und der erwarteten Tagestemperaturen finden Sie im Folgenden.

Umgebungs-Temperaturen

Ziehen Sie Ihre Jacken an, liebe Leserinnen und Leser, denn am Morgen erwarten Sie 14.29ºC, während die Temperatur im Laufe des Tages auf 15.18ºC klettert. Am Nachmittag erleben wir einen leichten Anstieg auf 16.23ºC bevor sie in der Nacht auf milde 15.85ºC sinkt. Die Mindesttemperatur für den Tag liegt bei 13.1ºC und das Maximum bei 16.32ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das gefühlte Wetter kann oft vom tatsächlichen Wetter abweichen. Unsere Erwartung sieht für morgens moderate 13.2ºC, während tagsüber gefühlte 14.11ºC erreicht werden. Nachmittags werden Sie eine leicht erhöhte gefühlte Temperatur von 15.27ºC verspüren, die sich gegen Abend auf 15.4ºC stabilisiert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmungsaktiven Faktoren dürfen bei keiner Wettervorhersage vernachlässigt werden. Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1014 hPa, während die Luftfeuchtigkeit mit 52% im angenehmen Bereich steckt. Machen Sie sich auf eine frische Brise gefasst, der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 13.18m/s aus Richtung 303º und erreicht Böen mit starken 15.3m/s. Trotz des Regens ist die Wolkendecke mit 2% recht dünn und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 40%.

Bleiben Sie also eingepackt, genießen Sie die kühle Frische und vergessen Sie nicht, den Regenschirm mitzunehmen. Der April in Port d'Andratx ist trotz der Regenschauer ein Erlebnis.