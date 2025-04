Detailierte Wetterprognose für Santanyí am 17. April 2025

Erwarten Sie einen Tag mit klarem Himmel in Santanyí am 17. April 2025. Es steht ein überaus angenehmes Wetter bevor, perfekt um die mallorquinische Schönheit in vollen Zügen zu genießen. Die Temperaturen werden sich innerhalb angenehmer Grenzen bewegen, unterstützt durch eine recht niedrige Luftfeuchtigkeit und einem moderaten Wind.

Individuelle Temperaturwerte im Tagesverlauf Am Morgen können Sie sich auf Temperaturen von 11.89ºC einstellen. Wenn Sie zu den Frühaufstehern gehören, werden Sie diesen kühlen und frischen Start in den Tag zu schätzen wissen. Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf bis zu 15.57ºC klettern, um dann am Nachmittag einen Höhepunkt von 16.11ºC zu erreichen. Bereiten Sie sich auf eine etwas kühlere Nacht vor, mit Temperaturen um die 14.12ºC. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen sind oft wichtiger als die tatsächlichen Zahlen und für diesen Tag werden diese sich angenehm präsentieren. Morgens werden Sie etwa 10.78ºC fühlen, während die Temperaturen tagsüber auf 14.41ºC ansteigen. Der Nachmittag wird mit gefühlten 15.06ºC am wärmsten sein, und in der Nacht kann man mit um die 13.28ºC rechnen. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 47%. Die Wetterbedingungen werden durch einen moderaten Wind von 13.04m/s aus Richtung 287º abgerundet, wobei man sich auf Böen von bis zu 15.88m/s einstellen sollte. Die Wolkendecke bleibt fast klar, betragen nur 1% und die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag liegt bei 0.