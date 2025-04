Das Wetterdrama in Santa Ponsa am 17. April 2025

Eine zarte Mischung aus Sonne und Regen erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa auf Mallorca am heutigen 17. April 2025. Ein scheinbar perfekter Frühlingstag bietet die perfekte Kulisse für eine breite Palette von Aktivitäten. Doch trotz der angenehmen Temperaturen wird ein leichter Regen erwartet. Nichtsdestotrotz stellt dies keineswegs ein Hindernis für ein typisches Frühlingsvergnügen dar.

Moderate Temperaturen in Santa Ponsa

Die Thermometer in Santa Ponsa werden heute Mindesttemperaturen von 13.03ºC und Höchsttemperaturen von 16.27ºC anzeigen. Morgens wird eine moderate Temperatur von 13.39°C erwartet. Am Tag steigen die Temperaturen leicht auf 15.28°C, am Nachmittag auf 16°C und fallen in der Nacht auf ein angenehmes Maß von 14.67°C.

Das „thermische“ Gefühl bei moderaten Temperaturen

Das "thermische" Gefühl, auch als scheinbare Temperatur bekannt, berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit, neben der tatsächlichen Lufttemperatur. Deshalb ist das Thermometer manchmal nicht genug, um uns das wirkliche Gefühl zu vermitteln. In Santa Ponsa wird das "thermische" Gefühl heute Morgen bei ungefähr 12.22ºC liegen, während es am Tag bis auf 14.17ºC ansteigen wird. Der Nachmittag wird uns mit 14.99ºC verwöhnen, während es in der Nacht auf etwa 14.1ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten

Zum meteorologischen Cocktail in Santa Ponsa gehören heute auch ein atmosphärischer Druck von 1014 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50%. Ein starker Wind von 12.02m/s, blasend in Richtung 297º, bringt Böen von bis zu 15.61m/s mit sich. Trotz der Wolkendecke von 2% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 28% bleiben Outdoor-Aktivitäten also weiterhin eine Option.

Auch wenn der Regen auf Mallorca meist kurz und intensiv ist, bereiten Sie sich auf einen Tag voller Überraschungen vor und genießen Sie den Frühling auf der Insel in vollen Zügen!