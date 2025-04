Das Wetter in Cala Rajada am 17. April 2025 - Klar und behaglich auf der magischen Insel Mallorca

Im Herzen des mediterranen Frühlings lädt das angenehme Wetter in Cala Rajada Reisende und Bewohner ein, die erfrischende Klarheit der bevorstehenden Tage zu genießen. Mit strahlend blauen Himmeln über uns und einem Hauch frischer Meeresbrise, steht uns ein Tag voller Sonnenschein und milden Temperaturen bevor.

Temperaturspektrum des Tages

Der Tag beginnt mit morgendlichen Temperaturen um 12,41ºC, bevor sie im Laufe des Tages auf angenehme 15,09ºC ansteigen. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt mit 16,38ºC und kühlen in der Nacht auf 13,39ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der gemessenen Temperaturen könnten wir eine leichte Diskrepanz in unserem Temperaturgefühl bemerken. Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei etwa 11,46ºC, steigt tagsüber auf 13,93ºC, erreicht am Nachmittag 15,48ºC und pendelt sich in der Nacht auf 12,46ºC ein. Eine leichte Steppjacke könnte für die kühleren Morgen- und Abendstunden also durchaus angebracht sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphärenbedingungen versprechen einen klaren Tag. Der erwartete Atmosphärendruck liegt bei 1013 hPa, während die Luftfeuchtigkeit auf etwa 49% sinkt, was zu einem trockenen und angenehmen Klima führt. Der Wind weht aus Richtung 288º mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 10,04m/s. Windböen können jedoch bis zu 12,27m/s erreichen, was die Bedingungen perfekt für Windsportarten wie Segeln oder Kitesurfen macht. Mit der Wolkendecke bei lediglich 3% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 stehen die Chancen hoch, dass wir einen strahlend sonnigen Tag in Cala Rajada erleben werden.

Alles in allem wird es ein weiterer prächtiger Tag auf unserer wunderschönen Insel Mallorca in Cala Rajada sein. Also holen Sie Ihre Sonnenbrille und Sonnencreme raus und genießen Sie das Beste, was Cala Rajada zu bieten hat!