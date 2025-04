Wettervorhersage für Palma, Mallorca am 18. April 2025

Trotz des verheißungsvollen Frühlingsmonats April bringt der heutige Tag auf Palma de Mallorca ein überwiegend bewölktes Wetterbild. Die Minimaltemperaturen erreichen einen Wert von 13.05ºC und steigen auf ein Maximum von 19.88ºC an. Dabei bleibt die Wolkendecke mit 53 % und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 % durchweg konstant.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Der Tag in Palma beginnt mit erfrischenden 13.95ºC am Morgen, steigt auf ein Tagesmaximum von 19.68ºC und kühlt am Nachmittag auf 18.23ºC ab. Die Nacht zeigt sich mit Temperaturen von 14.84ºC vergleichsweise mild.

Gefühlte Temperaturen

Auf Mallorca spricht man oft von "gefühlten" Temperaturen, die etwas von den tatsächlichen klimatischen Bedingungen abweichen können. Für heute erwarten wir morgens ein thermisches Gefühl von 13.8ºC, tagsüber steigt es auf 19.35ºC, am Nachmittag erwarten wir gefühlte 17.96ºC und die Nacht präsentiert sich mit gefühlten 14.65ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf atmosphärische Bedingungen hält der Tag einen Luftdruck von stabilen 1015 hPa bereit. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 63 %. Die Windgeschwindigkeit liegt bei durchschnittlichen 4.31 m/s und bewegt sich in Richtung 210º, mit Böen von bis zu 5.23 m/s.

Im Großen und Ganzen ein typischer Frühlingstag in Palma de Mallorca - etwas bewölkt, aber mit milden Temperaturen und einem angenehmen Wind. Genießen Sie den Tag und bleiben Sie mit uns für aktuelle Wetterupdates!