Wetterbericht: Sóller, 18. April 2025

Herzlich willkommen bei Ihrer Wettervorhersage für Sóller am 18. April 2025. Es wird erwartet, dass der Tag mäßig bewölkt sein wird, ohne Regen und mit einer Wolkendecke von 36%. Bei gemäßigten Windböen wird es sich über den Tag verteilt merklich erfrischend anfühlen.

Temperaturvorhersage

Die Mindesttemperatur für den Tag liegt bei frischen 11,61ºC, während die gemessene Höchsttemperatur auf warme 21,3ºC klettern wird. Bei einem Temperaturverlauf, der vormittags bei angenehmen 12,5ºC startet und auf 20,83ºC ansteigt, bevor er am Nachmittag wieder auf 18,63ºC abkühlt, können wir einen durchweg milden Tag geniessen. Abends und in der Nacht können wir eine Abkühlung auf 14,06ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Allerdings wird die gefühlte Temperatur durch den Wind leicht beeinflusst und etwas von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Morgens rechnen wir mit 12,02ºC, während das Thermometer am Tag auf bis zu 20,3ºC ansteigen kann. Am Nachmittag können wir mit einer gefühlten Temperatur von 18,17ºC rechnen, die in der Nacht auf 13,74ºC absinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck wird sich bei 1015 hPa einpendeln und die Luftfeuchtigkeit wird bei 51% liegen. Ein milder Wind mit einer Geschwindigkeit von 3,42m/s wird aus 224º wehen, mit gelegentlichen Böen, die auf bis zu 4,4m/s ansteigen können. Trotz der vereinzelten Windböen wird der Tag durchweg ruhig und friedlich sein.