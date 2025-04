Alcúdia am 18. April 2025: Ein gemäßigter Frühlingstag steht bevor

Der Frühling lässt auf Mallorca unweigerlich seine Spuren hinter sich und die Temperaturen klettern immer weiter nach oben. Gerade in Alcúdia, einem der beliebtesten Urlaubspunkte der Insel, zeigt sich das Wetter von seiner angenehmsten Seite. Mit Temperaturen, die die 20 Grad Marke überschreiten, können sich Einheimische und Urlauber gleichermaßen über ein perfektes Frühlingswetter freuen.

Temperaturentwicklung durch den Tag

Die Temperaturen in Alcúdia liegen zum Morgen hin bei erfrischenden 13.65ºC - der perfekte Start in den Tag. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 21.08ºC, wobei der Höchststand der Temperatur am Mittag erreicht wird. Am Nachmittag bleibt es mit 19.36ºC weiterhin angenehm warm, ehe die Temperatur in der Nacht auf 15.29ºC sinkt.

Das thermische Gefühl durch den Tag

Unsere Wahrnehmung von Wärme wird nicht nur von der gemessenen Temperatur, sondern auch von anderen Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Für den 18. April 2025 ist zu erwarten, dass das thermische Gefühl morgens bei 13.32ºC, tagsüber bei 20.73ºC, nachmittags bei 19.05ºC und nachts bei 15.04ºC liegen wird.

Atmosphärische Bedingungen und Wind

Der atmosphärische Druck von 1014 hPa weist auf stabile Wetterbedingungen hin und zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 57% sorgt er für ein angenehm trockenes Klima. Der Wind aus Richtung 226º wird dabei mit einer Geschwindigkeit von 5.7m/s wehen und kann in Böen bis zu 7.19m/s erreichen. Insgesamt zeichnet sich also ein mäßig bewölkter Tag ab, mit einer Wolkendecke von 25% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0. Für diejenigen, die einen angenehmen Frühlingstag im Freien verbringen möchten, sind die Voraussetzungen in Alcúdia am 18. April 2025 ideal.