Wetterprognose für Cala Millor am 18. April 2025: Mäßig bewölkt mit milden Temperaturen

Hervorragende Nachrichten für alle Wetterbeobachter und insbesondere für die Bewohner und Besucher von Cala Millor, Mallorca. Der 18. April 2025 zeigt uns ein mäßig bewölktes Szenario, mit mäßigen Temperaturen, die das milde Klima der Region widerspiegeln. Ein idealer Tag, um die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen, ohne dass die extreme Hitze der Sommertage stört. Halten Sie Ihre Sonnenbrillen bereit und lassen Sie uns in die Einzelheiten eintauchen.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Temperaturen über den Tag verteilt

Guten Morgen, Cala Millor! Der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 13.43ºC, perfekt für einen frühen Spaziergang am Strand. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen sanft auf hoch angenehme 18.91ºC - ideal für eine Entdeckungsreise durch das malerische Städtchen oder einen entspannten Tag am Pool. Gegen Nachmittag erwartet uns ein leichter Rückgang auf 17.35ºC, bevor die Temperatur in der Nacht auf ein kuscheliges 15.11ºC abfällt. Also, ob Sie Frühaufsteher oder Nachtschwärmer sind, das Wetter spielt in jedem Fall mit.

Gefühlte Temperaturen: Wie wird es sich tatsächlich anfühlen?

Jetzt zu den gefühlten Temperaturen, dem wahren Barometer, wie der Tag sich für uns anfühlt. Morgens fühlt es sich bei einem Wert von 13.28ºC angenehm frisch an. Während des Tages steigt dieses Gefühl auf 18.58ºC an - eine leichte Brise, die Vitalität weckt. Der Nachmittag bringt uns auf eine wohlige 17.07ºC und in der Dunkelheit der Nacht fühlen wir einen angenehmen Abkühlungseffekt mit 14.87ºC. Ein perfekter Tag, um die Seele baumeln zu lassen und die Schönheit der Natur zu genießen.

Druck, Feuchtigkeit, Wind und mehr: Weitere Wettereinzelheiten

Was die anderen Bedingungen betrifft, so rechnen wir mit einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeitsrate von 66%. Eine ziemlich komfortable Umgebung für all Ihre Outdoor-Aktivitäten. Mit einem Wind, der auf 7.07m/s in Richtung 202º steigt und Böen von bis zu 8.7m/s, können die Segelfreunde sich freuen. Schließlich weist die Wolkendecke eine Bedeckung von 37% auf, was eine hervorragende Aussicht für Sternengucker und Mondliebhaber in einer klaren Nacht wie dieser verspricht. Und das Beste daran? Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null. Also, gehen Sie raus und machen Sie das Beste aus diesem wundervollen Tag in Cala Millor!