Wetterbericht: Überwiegend bewölkte Bedingungen dominieren das Wetter in Port d'Andratx am 18. April 2025

Herzlich willkommen, liebe Leser, zu unserem tagesaktuellen Wetterbericht für Port d'Andratx, Mallorca. Der heutige Tag zeigt sich mit überwiegend bewölktem Himmel, jedoch mit null Prozent Regenrisiko. Der Tag verläuft also weitestgehend trocken mit nur wenigen Lichtblicken der Sonne durch die Wolkendecke, die sich zu etwa 69% über uns breitet.

Temperaturen: Sanftes Frühlingsklima in Port d'Andratx

Die Temperaturen liegen heute zwischen einer angenehmen Mindesttemperatur von 15.75ºC und einer leicht warmen Höchsttemperatur von 18.05ºC. Der Tag startet mit 15.75ºC am Morgen, steigt auf 17.45ºC während des Tages und erreicht seinen Höhepunkt mit 17.53ºC am Nachmittag. In der Nacht können wir mit einer Temperatur von 16.65ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen: Fast identisch mit den tatsächlichen Werten

Dank der bewölkten Bedingungen liegen die gefühlten Temperaturen sehr nahe an den tatsächlichen Werten. Morgens wird es sich aufgrund der Luftfeuchtigkeit etwas kühler anfühlen mit 15.7ºC. Im Laufe des Tages steigt das thermische Gefühl auf 17.26ºC und am Nachmittag auf 17.45ºC. In der Nacht kühlt es ab auf eine gefühlte Temperatur von 16.56ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabile Bedingungen über Port d'Andratx

Der heutige atmosphärische Druck beträgt stabile 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 77% relativ hoch, was zur teilweise bewölkten Bedingung beiträgt. Der Wind weht heute mit einer moderaten Geschwindigkeit von 4.88m/s aus Richtung 158º. Es wird erwartet, dass es Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 6.54m/s gibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Port d'Andratx überwiegend bewölkt sein wird, jedoch ohne Niederschläge. Bei milden Temperaturen und moderate Windböen können sowohl Einheimische als auch Touristen einen ruhigen Tag in dieser malerischen Stadt am Mittelmeer erwarten. Bleiben Sie dran für weitere aktuelle Wetterinformationen.