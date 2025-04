Überwiegend bewölkter Tag erwartet in Santanyí

Heute, den 18. April 2025, präsentiert sich das Wetter in Santanyí auf der wunderschönen Insel Mallorca überwiegend bewölkt. Lassen Sie uns nun die genauen Details des heutigen Wetters anschauen.

Die Temperaturen

Die Temperaturen heute sind mäßig mit einer minimalen Temperatur von 12.89ºC und einer maximalen Temperatur bis zu 18.87ºC. Am Morgen können wir annehmbare 14.48ºC erwarten, während der Tag sich auf 18.62ºC erwärmt. Der Nachmittag wird etwas abkühlen auf 17.29ºC und die Nacht wird frisch bei 15.62ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, das heute in Santanyí vorherrscht, wird sich ähnlich wie die realen Temperaturen gestalten. Morgens werden wir 14.44ºC fühlen, tagsüber 18.44ºC. In den Nachmittagsstunden wird das Gefühl auf 17.06ºC sinken und in der Nacht bei angenehmen 15.43ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die heutigen atmosphärischen Bedingungen weisen einen Druck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 73% auf. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.2 m/s in Richtung 211º und es wird Böen von bis zu 7.62 m/s geben. Die Wolkendecke beträgt 51% und die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt bei 0, also ist kein Regenschirm nötig. Ein Tag, der für Freunde gemäßigter, bewölkter Tage geeignet ist.

Abschließend kann gesagt werden, dass der heutige Tag in Santanyí nicht der sonnigste ist, den wir auf Mallorca haben könnten, aber sicherlich ein Tag mit angenehmen Temperaturen und einem erfrischenden Wind. Genießen Sie Ihren Tag in Santanyí!