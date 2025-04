Überwiegend bewölkt, aber angenehm: Das Wetter in Santa Ponsa am 18. April 2025

Willkommen zu unserer neuesten Wettervorhersage für Santa Ponsa, die Perle der Balearen! Für den 18. April 2025 rechnen wir mit vorwiegend bewölktem Himmel, doch die Temperaturen bleiben trotz der Wolkendecke angenehm. Die Tagestemperaturen schwanken zwischen minimalen 13,3ºC und maximalen 18,5ºC, was einen durchaus angenehmen Frühlingstag verspricht.

Die genaueren Temperaturprognosen

Wenn Sie Ihren Tag planen, sollten Sie die folgenden Zahlen im Auge behalten: Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 14,84ºC. Über den Tag steigt sie auf 18,08ºC an, bevor sie am Nachmittag leicht auf 17,46ºC absinkt. In der Nacht können wir uns auf angenehme 15,81ºC freuen.

Das wahrgenommene Thermogefühl

Wir wissen alle, dass das tatsächliche Thermogefühl manchmal abweicht von der angegebenen Temperatur. Im Fall des 18. Aprils werden Sie morgens 14,78ºC spüren, tagsüber 17,82ºC, nachmittags 17,32ºC und nachts 15,67ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen spielen auch andere Faktoren eine Rolle für das Gesamtwetterbild. Der Atmosphärendruck wird bei 1015 hPa liegen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 72% bleibt das Klima erfrischend, ohne dass mit Regen zu rechnen ist. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 3,7m/s aus Richtung 173º und kann in Böen bis zu 4,82m/s erreichen.

Zusammengefasst - für den 18. April ist in Santa Ponsa ein überwiegend bewölkter Himmel zu erwarten, aber mit angenehmen Temperaturen und geringem Wind, wird der Tag sehr angenehm werden.