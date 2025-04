Wetterbericht für Cala Rajada: Ein Tag mit mäßiger Bewölkung und angenehmen Temperaturen

Der heutige Tag in Cala Rajada zeigt sich von seiner milden Seite: Eine mäßige Bewölkung verspricht uns eine angenehme Mischung aus Sonne und einigen Wolken. Es handelt sich um ideale Bedingungen, um einen Tag auf dieser zauberhaften Insel Mallorca zu genießen. Der Tagesverlauf wird von angenehmen Temperaturen geprägt sein, die eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten ermöglichen.

Temperaturverlauf: von kühl bis mild

Heute erleben wir in Cala Rajada eine minimale Temperatur von 12,85ºC und eine maximale Temperatur von 19,66ºC. Den Tag starten wir mit kühlen 13,83ºC am Morgen, gefolgt von einer angenehmen Erwärmung während des Tages auf bis zu 19,27ºC. Am Nachmittag werden wir eine leichte Abkühlung auf 17,88ºC erfahren und die Nacht begrüßen wir mit milden 15,51ºC.

Gefühlte Temperaturen: Von frisch bis lauwarm

Die gefühlte Temperatur, die häufig von der tatsächlichen Temperatur abweicht und durch Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird, wird morgens 13,72ºC, tagsüber 18,98ºC, nachmittags 17,63ºC und nachts 15,31ºC betragen. Seien Sie also darauf vorbereitet, wenn Sie Ihren Tag in Cala Rajada planen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine milde Brise für den Tag

Der Atmosphärendruck stellt sich auf 1015 hPa ein, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%. Wir erwarten eine milde Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6,95 m/s und Windböen von bis zu 9,32 m/s aus etwa südlicher Richtung (200º). Trotz der mäßigen Bewölkung beträgt die Regenwahrscheinlichkeit heute 0%, also ein trockener Tag für Cala Rajada.

Alles in allem verspricht der heutige Tag einen angenehmen Aufenthalt in Cala Rajada mit perfektem Wetter für Outdoor-Aktivitäten oder um einfach die mallorquinische Sonne zu genießen. Denken Sie immer daran, sich angemessen zu kleiden und sich vor den Wetterbedingungen zu schützen.