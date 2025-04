Wetterbericht Palma de Mallorca – Leichter Regen und gemäßigte Temperaturen am 19. April 2025

Guten Tag allerseits, hier mit Ihrer vertrauenswürdigen Wettervorhersage für das malerische Palma de Mallorca am 19. April 2025. Zum Auftakt der neuen Woche rechnen wir mit leichtem Regen, überschaubaren Temperaturen und einer moderaten Windgeschwindigkeit. Tatsächlich bringt das Wetter auf der paradiesischen Insel sowohl etwas Feuchtigkeit als auch mildes Frühlingswetter – die ideale Kombination, um den anfänglichen Sommerstau zu temperieren.

Temperaturen des Tages

Mit der Dämmerung erwachen wir zu kühlen 13.34ºC am Morgen. Im weiteren Tagesverlauf erwärmt sich die Insel allmählich auf 19.32ºC am Tag und sinkt leicht auf 17.05ºC am Nachmittag. Mit Einbruch der Nacht erwartet uns ein mildes 13.87ºC, perfekt für einen entspannten Abendspaziergang an der Küste.

Gefühlte Temperaturen

Trotz des leichten Regens ist der thermische Komfort den ganzen Tag über recht stabil. Sobald der Tag anbricht, fühlen sich die 13ºC am Morgen ziemlich erfrischend an. Das Thermometer steigt auf gefühlte 19.16ºC beim Höchststand der Sonne, während es am Nachmittag auf gefühlte 15.96ºC abkühlt. Nachts können Sie sich auf eine angenehme, ruhige Atmosphäre bei einer gefühlten Temperatur von 13.19ºC freuen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser Tag beginnt mit einem gleichmäßigen atmosphärischen Druck von 1006 hPa und einer feuchten Luft mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 71% - Na, spüren Sie schon die Frische in der Luft? Dazu gesellt sich ein mäßig kräftiger Wind aus der Richtung 283º mit einer Geschwindigkeit von 10.27m/s und Böen von bis zu 12.81m/s - ein fröhlicher Taktgeber auf unserer heutigen Wetterpartitur. Als gewissenhafter Meteorologe empfehle ich, den Regenschirm griffbereit zu halten, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 89% liegt.

Bleiben Sie stets informiert und rüsten Sie sich passend für das Wetter. Wir sind immer hier, um Sie mit den aktuellsten Wetterinformationen zu versorgen. Bis dann, meine Damen und Herren!