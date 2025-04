Eine genaue Wetterprognose für Sóller - 19. April 2025

Seid bereit, Sóller, ein leichter Regenschauer klopft an eurer Tür! Unsere Vorhersagen weisen darauf hin, dass der 19. April ein Tag sein wird, an dem ihr die bunten Regenschirme auspacken dürft. Keine Sorge, trotz einiger Regenschauer bleibt die Temperatur insgesamt mild. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Details werfen!

Temperaturen - Eine Mischung aus Cool und Warm

Der Temperaturwechsel im Laufe des Tages ist bemerkenswert. Am Morgen wird es noch mild mit erwarteten 12,82ºC. Mit dem Lauf der Sonne wird es wärmer und erreicht tagsüber bis zu 20,14ºC. Am Nachmittag kühlt es dann ab auf 15,32ºC und in der Nacht sinken die Temperaturen auf 12,14ºC. Die Mindesttemperatur des Tages liegt also bei 12,14ºC und die maximale wird 20,29ºC erreichen.

Gefühlte Temperaturen - wie sich das Wetter wirklich anfühlt

Nicht zu vergessen sind die gefühlten Temperaturen, die manchmal mehr aussagen als die tatsächlichen Temperaturen. Morgens könnt ihr mit einem Gefühl von 12,4ºC rechnen, während es sich tagsüber wie 19,83ºC anfühlen wird. Im Laufe des Nachmittags wird das Thermometer gefühlte 14,24ºC anzeigen und in der Nacht sinkt das Gefühl auf kühle 11,5ºC. Packt euch also dem Wetter entsprechend ein!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - das ganz Besondere

Wechseln wir in den technischeren Bereich und betrachten den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Mit einem Atmosphärendruck von 1006 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 62% bleibt es relativ balanced. Der Wind wird mit 6,96m/s aus der Richtung 271° wehen und wird Böen von bis zu 11,47m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt mit 4% recht niedrig, aber es besteht eine 100%ige Regenwahrscheinlichkeit. Vergesst also euren Regenschirm nicht!

Zusammengefasst: Der 19. April 2025 in Sóller verspricht, ein Tag mit interessantem Wetter zu werden. Denkt daran, euch angepasst an die wechselnden Bedingungen zu kleiden und natürlich - genießt den Tag, egal welches Wetter er mit sich bringt!