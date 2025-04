Wetterbericht Alcúdia – Erfrischender Regen kündigt sich an!

Ein ereignisreicher Tag erwartet uns in Alcúdia, der charmanten Küstenstadt auf der malerischen Insel Mallorca. Die Wetterbedingungen zeigen einen leichten Regen an, welcher eine erfrischende Abwechslung für spektakuläre Outdoor-Erlebnisse bringt. Die Temperaturen variieren dabei zwischen angenehmen 14,41ºC und ansteigenden 20,59ºC, versprechend uns einen insgesamt milden und feuchten Tag.

Temperaturprofil des Tages

Das Temperaturband schwankt im Laufe des Tages. Der Morgen begrüßt uns mit mäßigen 14,42ºC, steigt tagsüber auf ein angenehmes Maximum von 20,2ºC, sinkt am Nachmittag auf 17,64ºC und schließt den Tag mit minimalem Temperaturabfall auf 14,41ºC ab. Das Wetter ist perfekt, um die vielseitigen und reizvollen landschaftlichen Erscheinungen Alcúdias zu entdecken.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Bezüglich der gefühlten Temperaturen können wir uns auf einen milden Tag einstellen. Mit 14,01ºC am Morgen, 19,95ºC am Tag, 16,69ºC am Nachmittag und einem angenehm kühlen 13,42ºC in der Nacht laden die Temperaturen dazu ein, den Tag draußen zu verbringen und das angenehme Klima zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei 1006 hPa, was auf eine stabile Wetterlage hindeutet. Die relative Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei 64, was für eine gewisse Feuchtigkeit in der Atmosphäre sorgt. Ein mäßiger Wind von 8,04m/s aus westlicher Richtung (275º) pflegt den Tag und erreicht Böen von 11,62m/s. Trotz eines leicht bewölkten Himmels mit einer Wolkendecke von 5% liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 30, was einen leichten Regen ermöglicht und einen erfrischenden Tag verspricht.