Erfrischender Frühlingsmorgen erwartet in Cala Millor

Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen ist Cala Millor der perfekte Ort, um den Tag zu verbringen. Der malerische Badeort auf der spanischen Insel Mallorca besticht heute durch strahlend blauen Himmel, geringe Wolkendecke und erfrischende Brisen, die das Meer frei von der Küste heraufziehen.

Wechselhafte Wetterbedingungen

Das Thermometer wird heute einen Bereich zwischen beeindruckenden 14.3ºC in den frühen Morgenstunden und einer erwarteten Höchsttemperatur von bescheidenen 19.14ºC am Tage aufweisen. Die kühleren Morgenstunden bieten den perfekten Start in den Tag, bevor die üppige Wärme des Frühlings seine volle Wirkung entfaltet. Mit einer Temperatur von 17.15ºC am Nachmittag und dann einem Abkühlung auf 14.3ºC in den Nachtstunden, zeigt uns das Wetter ihr vielseitiges Gesicht.

Das thermische Empfinden

Natürlich gibt es mehr zu berücksichtigen als nur die reine Temperatur, wenn es darum geht, wie sich das Wetter anfühlt. Berücksichtigt man den Wind und die Luftfeuchtigkeit, dann liegt das thermische Gefühl bei etwa 14.05ºC am Morgen, erhöht sich auf rund 18.64ºC zur Mittagszeit, kühlt auf angenehme 16.25ºC am Nachmittag und sinkt schließlich auf 13.35ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch die weiteren atmosphärischen Bedingungen zeigen sich von ihrer besten Seite. Mit einem Atmosphärendruck von 1006 hPa und einer stabilen Luftfeuchtigkeit von 68 Prozent, ist das Wetter perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Hinzu kommt der Wind, der mit 10.63m/s aus Richtung 215° weht und in Böen sogar Geschwindigkeiten von bis zu 13.61 m/s erreicht. Unsere Wolkendecke bleibt dabei gering, bei gerade mal 10 Prozent, was einen hellen und sonnigen Tag verspricht. Und das Beste: die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt genau 0 Prozent. Es scheint, als würde uns der Wettergott heute eindeutig begünstigen. Ob Sie also vorhaben, die wunderschönen Strände von Cala Millor zu besuchen oder die charmante Altstadt zu erkunden, heute steht dem nichts im Wege. Genießen Sie diesen herrlichen Tag mit dem Geschenk des perfekten Wetters.