Verklärter Aprilregen bringt Frische in Santa Ponsa

Wenn sich der Frühling in Santa Ponsa mit leichtem Regen ankündigt, spüren wir die typische Frische des Aprils auf unserer Haut. Am 19. April 2025 wird der Himmel Mallorcas Heimatstadt wieder mit Wolken bedecken, die jedoch nur 5% ausmachen. Es bleibt das belebende Versprechen auf Regen bestehen, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von beachtlichen 97%. Hinzu kommt ein Atmosphärendruck von 1006 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate von 78%, die man als angenehm empfinden mag.

Temperaturdynamik des angekündigten April-Wetters

Während sich die maximal zu erwartende Temperatur auf behagliche 18,46ºC bewegen wird, freuen wir uns auf ein erfrischendes Minimum von 14,52ºC. Beginnen wird die Morgendämmerung mit milden 14,95ºC, um dann während des Tages auf 18,22ºC leicht anzusteigen. Der Spätnachmittag bringt eine leichte Kühle mit 17,18ºC und in der Nacht erwartet uns schließlich der süße Hauch des Aprils bei 15,11ºC.

Thermische Empfindung: Wie wird es sich anfühlen?

Nun zu der Frage, die an kühleren Tagen oft im Zentrum steht: Wie werden wir die Temperaturen wirklich empfinden? Der spürbare Tagesbeginn wird uns mit 14,69°C begrüßen. Wenn dann die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, werden wir einen angenehmen Hauch von 18,13°C fühlen. Während die Nachmittagsschwüle mit 16,26°C eintrifft, lässt der Abend die kühle Weite des Frühlings mit 14,5°C atmen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die letzte Prognose

Mit der Besonderheit eines erwarteten Luftdrucks von 1006 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 78%, wird der Tag im allgemeinen Gefühl der Frische protzen. Der Wind wird in Richtung 282º den Frühling in Santa Ponsa verkünden mit einer Geschwindigkeit von 10,5 m/s und den gelegentlichen Böen, die an Intensität auf 14,14 m/s gewinnen können, den machtvollen Atem des Wetters hervorhebend.