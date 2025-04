Wetterbericht für Cala Rajada am 19. April 2025

Willkommen liebe Leser, zum heutigen Wetterbericht für Cala Rajada, das malerische Juwel an der Ostküste Mallorcas. Mit nur wenigen Wolken am Himmel erwartet uns in der malerischen Bucht ein angenehmer Frühlingstag voller Sonnenschein. Aber lassen Sie uns nun, wie gewohnt, detaillierter auf die Vorhersagen für diesen Tag eingehen.

Die Temperaturen

Beginnen wir mit den Temperaturprognosen für den heutigen Tag: Mit einer Mindesttemperatur von 14.92ºC und einer Höchsttemperatur von 19.77ºC können wir uns auf einen milden Tag freuen. Am Morgen erwarten uns erfrischende 14.92ºC, am Tag klettern die Temperaturen dann auf 19.33ºC und am Nachmittag sinken sie wieder leicht auf 17.55ºC bevor sie in der Nacht dann nochmals auf 14.93ºC abfallen.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie wir alle wissen, hängt unser Wohlbefinden oft nicht nur von den tatsächlichen Temperaturen ab, sondern auch davon, wie warm oder kalt wir die Temperatur empfinden. Daher werfen wir nun einen Blick auf das thermische Gefühl für den heutigen Tag: Am Morgen erwarten uns gefühlte Temperaturen von 14.66ºC, während diese am Tag auf 19.04ºC ansteigen. Im Laufe des Nachmittags sinkt das thermische Gefühl dann wieder auf 16.9ºC ab und zuschließlich werden wir in der Nacht gefühlte Temperaturen von 13.97ºC erleben können.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1006 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 66% lässt es sich in Cala Rajada heute gut durchatmen. Der Wind weht uns dabei mit einer Geschwindigkeit von 10.65m/s entgegen und dreht dabei in Richtung 214º. Doch Vorsicht, es können auch heftigere Böen von bis zu 13.49m/s aufkommen. Die Wolkendecke bleibt mit 13% recht gering und bedeckt nur einen kleinen Teil des Himmels, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt.

Auch wenn das Wetter bereits einen großen Einfluss auf unseren Tag hat, sollten wir es doch nicht überbewerten. Denn das schönste Wetter ist schließlich das, welches wir in unserem Herzen tragen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen angenehmen und frohen Tag in Cala Rajada. Bis zum nächsten Mal!