Der wechselhafte Frühling kommt nach Palma: Mäßig bewölkter Himmel und Temperaturen zwischen 11ºC und 17ºC

Palma de Mallorca erlebt einen typischen Frühlingstag. Es wird mäßig bewölkt erwartet, ideal für diejenigen, die den Tag im Freien verbringen möchten. Die Temperaturen werden recht mild sein, ideal für Ausflüge oder Spaziergänge durch die Stadt. Der klare Himmel wird ab und zu von Wolken bedeckt sein, was die Landschaft noch beeindruckender macht.

Temperaturprognose

Die Temperaturen in Palma werden den ganzen Tag über recht konstant bleiben. Der kälteste Punkt des Tages wird am Morgen mit 11ºC erwartet, während der Nachmittag mit Höchstwerten von 17ºC den wärmsten Punkt erreichen wird. Am Abend sind die Temperaturen recht mild und bewegen sich um die 15ºC bevor sie auf 11ºC in der Nacht fallen.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der mäßigen Temperaturen werden die gefühlten Werte etwas niedriger sein. Erwarten Sie morgens 11ºC, am Tag 16ºC, am Nachmittag 14ºC, und in der Nacht rund 10ºC. Denken Sie daran, eine leichte Jacke mitzubringen, falls die Temperaturen abends fallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1011 hPa stabil bleiben, was auf ein stabiles Wetter hindeutet. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 47 %, was für dieses Frühlingswetter ziemlich normal ist. Der Wind weht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,7 m/s aus Richtung 223º und kann Böen von bis zu 10,78 m/s erreichen. Der Himmel wird zu 38% mit Wolken bedeckt sein und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist gleich null, also erwarten Sie keinen Regen.

Achten Sie darauf, sich für die Wetterverhältnisse angemessen zu kleiden und genießen Sie den Tag, Palma hat auch bei mäßig bewölktem Wetter viel zu bieten. Bleiben Sie dran für weitere Updates und Prognosen.