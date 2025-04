Wetterupdate vom 20. April 2025: Mäßig bewölkter Frühlingstag in Sóller

Die kleine Stadt Sóller auf der wunderbaren Insel Mallorca erwartet am 20. April 2025 eine gemäßigte Bewölkung. Der Frühling hält in Sóller Einzug und bringt mildere Temperaturen mit Tageshöchstwerten von bis zu 16,68°C und nächtlichen Tiefstwerten von 10,15°C. In diesem Artikel konzentrieren wir uns ausschließlich auf die aktuelle Wettervorhersage und tragen damit zur optimalen Planung Ihres Tages in Sóller bei.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Beginnen Sie den Tag mit einer morgendlichen Frische von 10,89°C. Bei Tageslicht steigt die Temperatur auf angenehme 16,25°C an, bevor der Abend einen leichten Rückgang auf 13,04°C mit sich bringt. Die Nacht erreicht dann ihren kältesten Punkt mit niedrigen 10,15°C.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Trotz der objektiven Temperaturmessungen denn, was macht das Wetter wirklich aus? Wie warm oder kalt fühlt es sich tatsächlich an? Morgens erwartet Sóller ein thermisches Empfinden von 10,1°C, tagsüber erhöht sich dieses auf 15,21°C. Am Nachmittag liegt das gefühlte Thermometer bei 12,18°C, bevor es in der Nacht auf 9,36°C sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den atmosphärischen Druck betrifft, so sehen wir Werte von 1011 hPa, wobei die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 49% liegt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,76 m/s aus der Richtung 265º und wird in Böen bis zu 5,31 m/s erreichen. In Bezug auf die Wolkendecke, eine bedeckte 47% sind prognostiziert, während die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0% liegt - ein trockener Tag ist in Sóller in Aussicht.