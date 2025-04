Das Wetter in Alcúdia am 20. April 2025: Leichter Regen mit kühlen Temperaturen

Alcúdia, das beliebte Touristenziel auf Mallorca, erlebt am 20. April 2025 einen Wechsel seines üblichen sonnigen Charakters. Laut den neuesten Wetterprognosen wird der Tag von leichtem Regen gekennzeichnet sein, begleitet von relativen kühlen Temperaturen, die zwischen 13.2ºC und 17.95ºC liegen. Denken Sie daran, Ihren Regenschirm mitzunehmen, diese Insel ist so schön, dass Sie es nicht vermeiden möchten, sie auch bei leichtem Regen zu erkunden.

Temperaturdetails: Von frischen Morgen bis kühlen Nachmittagen

Der Tag in Alcúdia beginnt mit einer erwarteten Mindesttemperatur von 13.2ºC am Morgen. Die Temperatur wird im Laufe des Tages steigen und zu einem Maximum von 17.85ºC am Mittag ansteigen. Wie zu erwarten, wird es am Abend etwas abkühlen, mit einer prognostizierten Temperatur von 14.71ºC am Nachmittag, und nachts sinkt die Temperatur weiter auf 13.25ºC.

Gefühlte Temperaturen: halten Sie sich warm!

Falls Sie sich fragen, wie sich diese Temperaturen tatsächlich anfühlen werden, so wird das thermische Gefühl am Morgen bei 12.33ºC liegen. Tagsüber können wir einen Anstieg auf 16.89ºC erwarten. Am spannendsten ist vielleicht, dass das gefühlte Temperatur in der Nachmittagssonne bei 13.93ºC liegt bevor sie auf 12.46ºC in der kühlen Nacht sinkt.

Ambientebedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Insbesondere für all jene, die Interesse an weiteren Wetterdetails haben: der prognostizierte atmosphärische Druck für den Tag beträgt 1010 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 46%. Der Wind wird erwartet, mit einer Geschwindigkeit von 5.58m/s aus Richtung 217º zu wehen, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 9.07m/s erreichen können. Es wird also trotz des leichten Regens und der etwas niedrigeren Temperaturen, ein erfrischender und lebendiger Tag in Alcúdia sein.

Der Himmel wird ziemlich bewölkt sein, mit einer Wolkendecke von 48% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 23%. Ungeachtet des Wetters, bleibt Alcúdia ein reizvoller Ort mit seiner wunderschönen Bucht, den wundervollen Sandstränden und der charmanten Altstadt.