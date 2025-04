Wetterbericht: Leichter Regenfall in Cala Millor am 20. April 2025

Ein typischer Apriltag in Cala Millor, Mallorca steht bevor, denn es gibt einige Merkmale des Frühlingswetters, die uns an diesem Tag begleiten werden. Die Temperatur wird relativ mild sein, mit einer minimalen Temperatur von 12,68ºC und einer maximalen Temperatur von 17,24ºC. Darüber hinaus wird es leichte Regenfälle geben, die der Insel eine dringend benötigte Erfrischung bringen werden.

Temperaturbedingungen

Der Tag in Cala Millor beginnt kühl mit erwarteten 13,04ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf angenehme 17,13ºC, bevor sie am Nachmittag auf 15,06ºC abkühlt - ideal für eine Siesta. Wenn die Nacht hereinbricht, erreicht die Temperatur ihren Tiefstand von 12,68ºC, also denken Sie daran, Ihren Pullover mitzubringen, wenn Sie abends ausgehen.

Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer mag eine Sache aussagen, aber wie sich das Wetter anfühlt, kann oft eine andere Geschichte sein. Am Morgen wird die gefühlte Temperatur 12,1ºC betragen, was ziemlich der tatsächlichen Temperatur entspricht. Tagsüber fühlt sich die Temperatur mit 16,13ºC etwas kühler an, als das Thermometer zeigt. Am Nachmittag und Abend bleibt diese Diskrepanz mit gefühlten 14,11ºC bzw. 11,91ºC bestehen. Vergessen Sie also nicht, sich entsprechend zu kleiden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck wird bei angenehmen 1010 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit auf 47% sinkt, was für geringe Schwüle sorgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,37m/s aus Richtung 214º wehen, mit Böen von bis zu 9,53m/s. Also ein guter Tag, um den Drachen steigen zu lassen! Aber halten Sie Ihren Regenschirm fest, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 96% und die Wolkendecke bei 94% - es sieht also nach einem grauen, aber angenehmen Tag aus.