Wetter-Prognose Santanyí: Bewölkter Himmel und mildes Frühlingsklima am 20. April 2025

Das malerische Santanyí auf Mallorca erwartet heute überwiegend bewölktes Wetter, was typisch für die Mitte April ist. Die Temperaturen bewegen sich in einem gemäßigten Bereich, was den Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten macht. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Aspekte werfen, die das Wetter in Santanyí heute prägen.

Temperaturverhältnisse Die Temperatur in Santanyí zeigt heute eine geringe Schwankung. Die minimale Temperatur wird 13.14ºC beträgt, während die maximale Temperatur bis zu 16.79ºC steigt. Der morgendliche Temperaturwert liegt bei 13.51ºC, steigt mittags auf 16.79ºC und fällt am Nachmittag auf 15.24ºC. Der Abend wird mit einer kühleren Temperatur von 13.14ºC enden. Gefühlte Temperaturen Bei der Planung Ihrer Tagesaktivitäten ist es wichtig, die gefühlte Temperatur zu berücksichtigen. Das thermische Gefühl wird morgens 12.61ºC sein. Ab Mittag erwärmt es sich auf 15.83ºC und kühlt auf 14.23ºC am Nachmittag ab. Die Nacht wird mit einer gefühlten Temperatur von 12.31ºC ausklingen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck in Santanyí beträgt heute 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%. Ein mäßiger Wind von 6.6m/s wird aus Richtung 248º wehen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 8.7m/s. Trotz der 81%igen Wolkendecke liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei lediglich 24%, was bedeutet, dass der Großteil des Tages trocken bleiben wird. Obwohl der Himmel über Santanyí heute größtenteils bewölkt sein wird, bietet das milde Frühlingsklima, die mäßigen Temperaturen und die geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit ideale Bedingungen für einen Spaziergang durch die malerischen Straßen der Stadt oder einen Besuch der vielen historischen Attraktionen, die Santanyí zu bieten hat.