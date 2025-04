Wetterüberblick für Santa Ponsa am 20. April 2025

Das Wetter in Santa Ponsa wird uns heute, am 20. April 2025, mit leichten Regen verwöhnen. Mit Temperaturen, die zwischen 12.51 und 16.85 Grad Celsius schwingen, zeigt sich die Frühjahrssaison von ihrer angenehmen Seite. Die Wolkendecke bleibt mit 32% relativ dünn und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei moderaten 20%.

Temperaturen auf einem Blick

Heute können wir erwarten, dass die Temperaturen im Laufe des Tages leicht variieren werden. Der Morgen beginnt mit milden 13.81 Grad Celsius, steigt im Laufe des Tages auf wohltemperierte 15.84 Grad an und kühlt sich am Nachmittag auf 14.41 Grad ab. In der Nacht sinkt die Temperatur auf ein kühles, aber immer noch angenehmes 12.51 Grad.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, eine Kombination aus Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit, die den Temperatureindruck auf der Haut widerspiegelt, wird heute morgens bei 12.94 Grad liegen. Tagsüber können wir eine gefühlte Temperatur von 14.89 Grad erwarten, während sie am Nachmittag auf 13.5 Grad abfällt. In der Nacht fühlt es sich bei 11.64 Grad möglicherweise etwas kühler an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck wird sich bei 1011 hPa halten, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 54%. Laut den Vorhersagen wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 7.76m/s aus Richtung 224° wehen, während Böen von bis zu 11.09m/s zu erwarten sind. Abschließend lässt sich sagen, dass wir uns heute in Santa Ponsa auf einen angenehm milden Frühjahrstag mit leichtem Regen freuen können. Denken Sie jedoch immer daran, einen Regenschirm mitzunehmen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Egal, was der Tag mit sich bringt, wir hoffen, dass Sie diesen in vollen Zügen genießen!