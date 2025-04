Das Wetter in Cala Rajada am 20.04.2025: Erfrischender Frühlingsregen und milde Temperaturen

Begrüßen Sie eine neue Woche mit unserem detaillierten Wetterbericht für Cala Rajada, Mallorca. An diesem Dienstag, dem 20. April 2025, erwartet uns ein Mischmasch von Frühlingsvariabilität: von leichtem Regen über milde Temperaturen bis hin zu moderaten Böen. Mit einer bewölkten Wolkendecke von 94% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 85% sollten Sie unbedingt einen Regenschirm griffbereit haben.

Temperaturen - Von milder Kühle bis leichte Wärme

Die prognostizierte Mindesttemperatur für den Tag beträgt erfrischende 13,49°C, während die Höchsttemperatur milde 17,35°C erreichen könnte. Beginnen Sie den Morgen mit milden 13,74°C, während das Thermometer tagsüber auf bis zu 17,18°C steigen könnte. Am Nachmittag fallen die Temperaturen auf behagliche 14,95°C ab und in den Nachtstunden sollten Sie sich auf 13,49°C einstellen.

Gefühlte Temperaturen - Mehr als nur Zahlen

Das thermische Gefühl, ein Maß, das die menschliche Wahrnehmung der Kälte- oder Hitzeempfindung berücksichtigt, kann oft von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Für den morgigen Tag sollten Sie sich auf ein gefühltes Temperaturminimum von 12,84°C am Morgen und ein Maximum von 16,21°C am Tag einstellen. Am Nachmittag wird die gefühlte Temperatur auf 14,07°C sinken, bevor sie auf 12,72°C in der Nacht fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Weitere Wetterfacetten

Der Atmosphärendruck bleibt stabil bei 1010 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt im Durchschnitt 48%, was für eine frische Frühlingsbrise sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,72 m/s in einem Winkel von 215º und könnte in Böen bis zu 10,95 m/s erreichen, was eine moderat windige Situierung bedeutet.

Abschließend empfehlen wir Ihnen, sich auf einen Tag mit leichtem Regen, milden Temperaturen und potenziell starken Windböen einzustellen. Bleiben Sie trocken und genießen Sie das frische Frühlingswetter in Cala Rajada, Mallorca!