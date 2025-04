Wettervorhersage Mallorca: Strahlender Sonnenschein über Palma

Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht. Wir haben ausschließlich gute Nachrichten für alle, die den heutigen Tag in Palma de Mallorca verbringen werden! Die Prognosen zeigen, dass uns ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen erwartet. Perfektes Wetter also, um die bezaubernden Strände, die herrliche Altstadt und die beeindruckende Landschaft zu genießen.

Temperaturspanne für den Tag

Beginnen wir mit den allgemeinen Temperaturvorhersagen und erfreuen uns an der Prognose! Mit einer minimalen Temperatur von 11.03ºC und einer maximalen von 18.98ºC, lässt der Tag in Palma keine Wünsche offen. Der Morgen startet mit kühlen 11.06ºC, aber die Sonne wird sich nicht lange bitten lassen und uns zum Mittag mit 18.98ºC verwöhnen. Der Nachmittag bleibt mild mit 16.51ºC und in der Nacht können wir eine milde Temperatur von ca. 12.42ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Jetzt original zum wichtigsten - wie das Wetter sich wirklich anfühlt. Nun, es ist ein Gewinn auf ganzer Linie. Morgen werden wir ein gefühltes Temperatur von etwa 10.28ºC haben, das ändert sich ins Positive bis auf 18.21ºC zum Tageshöhepunkt. Danach kühlt es sich etwas ab und erreicht am Nachmittag ein angenehmes 15.86ºC bevor wir uns auf eine Nachtemperatur von ungefähr 11.86ºC einstellen können.

Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Wind

Um unsere Prognose abzuschließen, werfen wir einen Blick auf die weiteren Wetterbedingungen. Der atmosphärische Druck wird um 1016 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 49% gerade genug, um die Haut zu erfrischen, aber nicht zu viel, um die Hitze unangenehm zu machen. Der Wind bleibt dabei mild und weht mit ca. 3.99m/s in Richtung 268º und gelegentliche etwas stärkere Böen mit etwa 4.79m/s. Und um das schöne Wetter zu versüßen, ist die Regenwahrscheinlichkeit bei Null und es erwarten uns lediglich geringe 4% Wolkendecke.

Genießen Sie also Ihren Tag in Palma, erkunden Sie das atemberaubende Mallorca und – ganz wichtig – vergessen Sie nicht, uns auch morgen wieder für die neuesten Wettervorhersagen zu besuchen!