Wetterbericht Sóller, 21. April 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Ein idealer Tag erwartet die Einwohner und Besucher von Sóller am 21. April 2025. Wie unsere Wetterdaten zeigen, wird sich der Himmel klar präsentieren und die Temperaturen bleiben auf einem angenehmen Niveau. Prosit auf den Frühling auf unserer schönen Baleareninsel Mallorca!

Temperaturen zwischen 10 und 19 Grad Celsius

Unsere Prognose prognostiziert für den gesamten Tag ein Temperaturspektrum, das für alle angenehm sein sollte. Mit einer minimalen Temperatur von 10,62ºC am Morgen wird uns ein sanfter Beginn beschert. Tagsüber werden wir eine maximale Temperatur von 18,78ºC erreichen, während das Thermometer am Nachmittag auf 15,07ºC und in der Nacht auf 11,4ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen ein Hauch kühler

Natürlich wissen wir, dass die tatsächliche Temperatur oft nicht die vollständige Wettergeschichte erzählt. Daher berücksichtigen wir auch das sogenannte "thermische Gefühl", das die gefühlte Temperatur bezeichnet. Morgens werden es sich wie 9,9ºC anfühlen, 17,99ºC am Tag, 14,43ºC nachmittags und 10,87ºC nachts.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Details für den Tag beinhalteten einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 49%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2,8 m/s aus Richtung 142º wehen, mit Windböen von bis zu 3,77 m/s. Trotz des klaren Himmels prognostizieren wir eine Wolkendecke von 5%, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0% - es bleibt also trocken!

Ob Sie ein Einwohner oder ein Besucher sind, genießen Sie den klaren Himmel und das angenehme Wetter in Sóller am 21. April 2025! Vielleicht ist der frühlingshafte Tag ideal für eine Wanderung im nahegelegenen Tramuntana-Gebirge oder einen Spaziergang durch die historischen Straßen der Stadt.