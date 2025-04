Das Wetter in Alcúdia am 21. April 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Wenn Sie am 21. April 2025 einen Blick aus dem Fenster Ihres Hauses in Alcúdia werfen, sehen Sie einen klaren, blauen Himmel, der Sie zum Lächeln bringt. Die Wetterverhältnisse für diesen Tag präsentieren sich von ihrer besten Seite und ermöglichen es den Einheimischen und Touristen, das malerische Alcúdia in all seiner Pracht zu genießen. Der Frühling hat offiziell seinen Einzug gemacht und liefert perfekte Bedingungen für verschiedene Freizeitaktivitäten im Freien.

Temperaturüberblick Die zu erwartenden Temperaturen in Alcúdia liegen im angenehmen Bereich. Der Morgen beginnt kühl mit 12.19ºC. Doch keine Sorgen, mittags steigen die Temperaturen auf behagliche 16.74ºC an, ideal für einen Spaziergang im wunderbaren Hafen von Alcúdia. Gegen Nachmittag kühlt es sich ein wenig auf 15.12ºC ab, bevor es in der Nacht mild bleibt bei rund 13.57ºC. Gefühlte Temperaturen am 21. April in Alcúdia Eine leichte Brise kann die gefühlten Temperaturen beeinflussen und für Erfrischung sorgen. Die gefühlten Temperaturen am Morgen werden bei etwa 11.32ºC liegen. Während der Tag seinen Höhepunkt erreicht, werden die gefühlten Temperaturen bei angenehmen 15.96ºC liegen. Am Nachmittag sinkt das Thermometer leicht auf 14.41ºC und in der Nacht auf eine gefühlte Temperatur von 12.81ºC. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zu den Wetterbedingungen für den Tag gehören ein Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 57%. Die meteorologischen Bedingungen sind durchaus ideal und machen den Tag wesentlich angenehmer. Ihr Haar wird dank des milden Windes von 6.55m/s in Richtung 61º frisch und lebendig aussehen. Böen werden eine Geschwindigkeit von 6.27m/s erreichen. Bedenken Sie jedoch, dass der Wind jederzeit seine Richtung ändern kann. Zusammengefasst: Der 21. April 2025 stellt sich als ein Tag mit himmlischen Wetterbedingungen dar, der klare Himmel, angenehme Temperaturen und eine milde Brise kombiniert. Ganz gleich, ob Sie einen gemütlichen Tag am Strand von Alcúdia verbringen oder die Geschäfte und Restaurants der Stadt erkunden möchten, das Wetter wird Sie dabei nicht im Stich lassen.