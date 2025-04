Das aktuelle Wetter in Cala Millor für den 21. April 2025

Unser Wetterbericht für den heutigen Tag informiert Sie über den Stand der Dinge in Cala Millor, der charmanten Küstenstadt von Mallorca. Spannen Sie den Sonnenschirm auf oder greifen Sie zur Regenjacke? Das erfahren Sie jetzt in unserer wissenschaftlich fundierten Vorhersage. Mit nur wenigen Wolken am Himmel, lässt der Tag viel Raum für Sonnenanbeter!

Temperaturen Mit Werten zwischen 11.62ºC und 16.42ºC ist heute schon fast Frühsommer in Cala Millor zu spüren. Der Morgen startet mit eine angenehmen 12.01ºC, während die Temperaturen tagsüber auf bis zu 16.42ºC steigen. Im Laufe des Nachmittags wird es etwas kühler mit 14.99ºC und in der Nacht pendelt sich die Temperatur bei 13.8ºC ein. Gefühlte Temperaturen Nicht immer entspricht die gefühlte der tatsächlichen Temperatur. Gerade heute liegen die Werte eng beisammen. Morgens fühlen sich die 12.01ºC wie 11.07ºC an und tagsüber ist es mit gefühlten 15.63ºC nur wenig kühler als tatsächlich gemessen. Am Nachmittag können Sie sich auf wohlige 14.14ºC einstellen und nachts wirken die 12.88ºC nur marginal kühler als das Thermometer es anzeigt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der heutige Tag in Cala Millor ist gekennzeichnet durch einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.66m/s und kommt aus Richtung 47º. Sogar Böen von 5.87m/s sind möglich. Trotz einer geringen Wolkendecke von 15% dürfen wir uns heute über die fehlende Regenwahrscheinlichkeit freuen. Genießen Sie den Tag in Cala Millor und halten Sie bei uns für tägliche Updates zum Wetter in Mallorca.