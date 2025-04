Erstklassige Wettervorhersage für Santanyí, Mallorca, am 21. April 2025

Im malerischen Santanyí auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns am 21. April 2025 ein Tag mit klar blauem Himmel und milden Temperaturen. Wenngleich kein Regen zu erwarten ist, bietet die moderate Luftfeuchtigkeit eine erfrischende Abwechslung für Mensch und Natur. Hier sind die Details für diejenigen, die bereits ihren Tagesablauf planen möchten.

Temperaturausblicke für den Tag

Mit dem ersten Tageslicht wird das Thermometer bereits angenehme 11,44ºC anzeigen. Im Laufe des Tages wird die Höchsttemperatur die 17,87ºC-Marke erreichen, was wir gern als das "Goldilocks-Wetter" bezeichnen - nicht zu heiß, nicht zu kalt, einfach genau richtig. Zum Nachmittag hin wird sich das Quecksilber auf 15,16ºC abkühlen, während es sich in der Nacht bei 13,69ºC stabilisieren wird.

Gefühlte Temperaturen: Ein näherer Blick

Wie wir Wetterkundigen wissen, spielt die gefühlte Temperatur oft eine größere Rolle als die tatsächliche. Am besagten Morgen wird das Thermometer zwar 11,44ºC anzeigen, aber es wird sich eher wie kühlere 10,57ºC anfühlen. Tagsüber wird das Quecksilber zwar auf 17,87ºC klettern, uns jedoch wie eine angenehme 17,07ºC vorkommen. Am Nachmittag und in der Nacht werden die gefühlten Temperaturen mit 14,53ºC bzw. 12,97ºC etwas unter den tatsächlichen Werten liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere atmosphärische Voraussetzungen

Der Atmosphärendruck für den Tag wird bei einer stabilen Zahl von 1016 hPa liegen, während der Feuchtigkeitsgrad eine moderate 52% erreichen wird. Der Wind weht mit einer geschwindigkeit von 4,15m/s, variierend in Richtung 269º, und es können Böen von bis zu 5,55m/s auftreten. Mit einer Wolkendecke von nur 2% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 können wir uns auf unverfälschtes Sonnenlicht und klaren, blauen Himmel freuen.

Zum Abschluss sei gesagt: Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diesen perfekten Frühlingstag in Santanyí unter dem klaren Himmel zu genießen. Vergessen Sie nicht, den Sonnenschutz nicht zu Hause zu lassen und trinken Sie ausreichend Wasser, um hydriert zu bleiben. Genießen Sie den Tag!