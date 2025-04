Wetteraussichten für Santa Ponsa, 21. April 2025

Willkommen zu unseren neuesten Wetterprognosen für Santa Ponsa, Mallorca. Am 21. April 2025 erwartet uns ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Keine Wolke wird den strahlend blauen Himmel trüben, wie es für diese wunderschöne Insel in der Frühjahrszeit typisch ist. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 % ist es der perfekte Tag, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten in und um Santa Ponsa zu genießen.

Temperaturregime Die Temperaturen werden sich im angenehmen Bereich bewegen und ideal für den Aufenthalt im Freien sein. Mit einer minimalen Temperatur von 12.94ºC und einer maximalen Temperatur von 17.56ºC bleibt es durchgehend mild. Am Morgen erwarten wir Temperaturen um 13.32ºC, die im Laufe des Tages auf 17.56ºC ansteigen werden. Am Nachmittag wird es mit 16.47ºC etwas kühler, bevor es in der Nacht auf 14.16ºC absinkt. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen, die teilweise auch von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden, werden ebenfalls in einem angenehmen Bereich liegen. Morgens werden Sie eine Temperatur von 12.61ºC und tagsüber von 16.83ºC erleben. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 15.87ºC ab, bevor es in der Nacht bei 13.62ºC bleibt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen bleiben ebenfalls stabil mit einem Luftdruck von 1016 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56%. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.16m/s aus Richtung 281º wehen, wobei Böen von bis zu 6.3m/s erwartet werden. Die Wolkendecke beträgt geringe 1%, was den klaren Himmel unterstreicht, der uns für diesen Tag vorhergesagt wird. Enjoy your Day in Santa Ponsa!