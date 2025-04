Wetteraussichten für Cala Rajada am 21. April 2025

Die malerische Stadt Cala Rajada auf Mallorca empfängt uns am 21. April 2025 mit ein paar Wolken am Himmel. Es ist zwar eine partielle Bewölkung vorhergesagt, allerdings bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%. Ein optimaler Tag also, um das bezaubernde Ambiente der Küstenlinie zu genießen. Die Temperaturschwankungen über den Tag verteilt sind minimal, was einen angenehmen Tag im Freien erlaubt.

Temperaturen im Detail Die erwartete minimale Temperatur beträgt 12.41ºC, während die maximale Temperatur 15.92ºC erreichen kann. Diese Amplituden werden im Laufe des Tages kaum spürbar sein. Am Morgen starten wir mit 13.24ºC, tagsüber steigt das Thermometer dann auf 15.79ºC und am Nachmittag kühlt es leicht auf 15.35ºC ab. Schließlich erreichen wir in der Nacht eine Temperatur von 14.43ºC. Das Gefühl der Temperaturen Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur geringfügig von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens fühlt es sich an wie 12.34ºC, während des Tages wie 15.04ºC und am Nachmittag nimmt das Gefühl ein wenig ab auf 14.48ºC. Die Nacht bringt uns dann ein mildes Gefühl von 13.5ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck wird auf 1016 hPa geschätzt, und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 62%. In Bezug auf den Wind erwartet uns eine Windgeschwindigkeit von 6.66m/s aus Richtung 42º, mit Böen von bis zu 6.24m/s. Abschließend ist zu sagen, dass wir in Cala Rajada einen ruhigen und angenehmen Tag erwarten können. Die Bedingungen sind optimal, um die natürliche Schönheit dieser idyllischen Stadt zu genießen. Also lassen Sie uns die frische Luft und die herrliche Aussicht auf Mallorca gemeinsam genießen!