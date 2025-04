Wetter in Palma de Mallorca am 22. April 2025 - Regenschauer mit milder Atmosphäre

Ein typischer Frühlingstag erwartet uns in Palma de Mallorca am 22. April 2025. Die Hauptstadt der idyllischen Baleareninsel wird mit leichtem Regen und milden Temperaturen verwöhnt. Die Atmosphäre präsentiert sich mit einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeit rund um die 61%. Der Wind weht sanft aus Richtung 216º mit einer Geschwindigkeit von 4,65m/s und stärkeren Böen bis zu 5,19m/s. Die Wolkendecke bleibt dicht - sie bedeckt den Himmel zu 100%. Denken Sie daran, unbedingt einen Regenschutz mitzunehmen, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 74%.

Temperaturschau: Milder Tagesverlauf

Der Tagesverlauf in Palma zeigt am 22. April 2025 eine angenehme Bandbreite an Temperaturen. Die Mindesttemperatur des Tages beläuft sich auf 11,59ºC, während die Höchsttemperatur auf bis zu 18,88ºC klettert. Der Morgen beginnt mit erfrischenden 12,14ºC und steigt mittags auf wärmere 18,47ºC an. Am Nachmittag nimmt die Temperatur leicht auf 17,34ºC ab und in der Nacht erwarten Sie behagliche 14,62ºC - perfekt für einen gemütlichen Abendausflug in der malerischen Hafenstadt.

Gefühlte Temperaturen: Wohlfühlklima trotz Regen

Auch wenn der Regen den Tag bestimmen sollte, bringt der 22. April in Palma ein angenehmes thermisches Gefühl für Bewohner und Besucher. Morgens fühlen sich die Temperaturen um 11,55ºC an. Im Tagesverlauf steigt das gefühlte Thermometer auf angenehme 17,97ºC, bevor es am Nachmittag auf 16,85ºC absinkt. Und in der sternenklaren Nacht? Ein wunderbar mildes Gefühl von 14,3°C - der ideale Begleiter für einen gemütlichen Spaziergang durch die belebten Straßen von Palma.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine sanfte Brise gepaart mit Frühlingsluft

Das Wetter in der prächtigen Hauptstadt von Mallorca wird nicht allein durch Regen und Temperatur bestimmt. Der Atmosphärendruck hält sich stabil bei 1018 hPa und ein angenehme Luftfeuchtigkeit von 61% erfrischt die Sinne. Eine sanfte Brise streichelt mit einer Geschwindigkeit von 4,65m/s das Gesicht der Bewohner von Palma und Windböen von bis zu 5,19m/s sorgen für eine erfrischende Abkühlung. Trotz der 100%-igen Wolkendecke und der hohen Regenwahrscheinlichkeit, verspricht der 22. April 2025 in Palma de Mallorca ein ausgesprochen angenehmes Frühlingswetter.