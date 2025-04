Wettervorhersage für Sóller - 22. April 2025: Leichter Regen und milde Temperaturen

Das Wetter in Sóller, das liebliche Städtchen im Nordwesten Mallorcas, zeigt sich am 22. April 2025 an seiner sanften Seite. Mit einer Vorhersage von leichtem Regen und angenehm milden Temperaturen, sollten Anwohner und Besucher den Tag über den passenden Regenschutz bereithalten, aber keine größeren Unwetter fürchten. Sowohl die dazu passenden Temperaturschwankungen als auch die atmosphärischen Bedingungen zeichnen ein Bild eines typischen Frühlingswetters auf der Insel.

Morgendämmerung bis Nacht: Die Temperaturabweichungen

Die Temperatur spannt sich an diesem Tag von einer frischen 11.54ºC, als Mindesttemperatur in den frühen Morgenstunden, bis hin zu angenehmen 18.31ºC im Tagesverlauf. So beginnen wir mit etwa 11.76ºC am Morgen, steigen auf 17.68ºC über Mittag und sinken am Nachmittag auf gemäßigte 15.65ºC ab. In der Nacht können wir mit einer noch milden Temperatur von 12.91ºC rechnen

Das Gefühl des Wetters: gefühlte Temperaturen

Trotz der geringen Temperaturschwankungen kann das auf der Haut empfundene Wetterlebnis unterschiedlich sein. Die gefühlten Temperaturen sind tendenziell etwas geringer und variieren von 11.05ºC am Morgen über 17.02ºC mittags bis hin zu 12.68ºC in der Nacht. Ein leichter Pullover oder eine Jacke könnte angesagt sein, besonders in den Abendstunden, wenn man vorhat, in der idyllischen Altstadt einen Spaziergang zu machen.

Ein Blick auf den Himmel: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Tag wird geprägt durch einen atmosphärischen Druck von 1018 hPa und eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 58%, was insgesamt für ein recht angenehmes Klima sorgt. Der Wind weht dabei mit 3.04m/s und kommt hauptsächlich aus Richtung 228º. Die starken Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 4.09m/s erreichen. Trotz der 100% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, sollten die Niederschläge nur leicht ausfallen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und regenfesten Tag in Sóller!