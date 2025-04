Wetterbericht für Alcúdia, 22. April 2025: Leichter Regen aber Temperatur bleibt mild

Ein gemischter Tag erwartet uns in Alcúdia, auf unserer geliebten Insel Mallorca. Leichter Regen ist prognostiziert, was die sonst so sonnige Landschaft erfrischen wird. Doch lassen Sie sich davon nicht abschrecken, denn die Temperaturen bleiben angenehm mild, sprich das Wetter ist typisch April - weder zu warm noch zu kalt. Die Mindest- und Höchsttemperaturen schwanken zwischen angenehmen 12,59ºC und 19,33ºC, während wir den ganzen Tag verteilt verschiedene Temperaturprofile erwarten können.

Temperaturdetails im Tagesverlauf Morgens wird es erfrischend sein, mit Temperaturen um die 13,27ºC. Mit dem Höhepunkt unseres Tages und der potenziellen Erwärmung durch die Sonne, wird die Temperatur auf 19,33ºC ansteigen. Am Nachmittag werden wir den Effekt des Regens spüren, mit einer niedrigeren Temperatur von 15,3ºC. Während wir in die Nacht hineingehen, bleibt es mit 14,27ºC weiterhin mild. Thermische Empfindungen im Verlauf des Tages Wir alle wissen, dass das, was das Thermometer anzeigt, nicht immer das ist, was wir fühlen. Am Morgen wird es sich eher wie 12,48ºC anfühlen, während die Wärme des Tages tatsächlich eine angenehme gefühlte Temperatur von 18,7ºC liefert. Nachmittags durch den Regen wird es sich ein wenig kühler anfühlen, bei etwa 14,97ºC. Und schließlich, in der Nacht, können wir eine gefühlte Temperatur von 13,89ºC erwarten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windzustände Was den atmosphärischen Druck betrifft, können wir mit 1017 hPa rechnen, was recht standard ist. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 53% liegen - nicht zu trocken, aber auch nicht zu feucht. Im Hinblick auf den Wind wird eine Geschwindigkeit von 3,69m/s aus Richtung 211º erwartet. Und für die genaueren unter uns: es könnten Böen von bis zu 4,28m/s auftreten. Abschließend bleibt zu sagen, dass die 100%ige Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit nicht zu übersehen sind - das perfekte Wetter, um drinnen zu bleiben und sich zu erholen, oder um einen Spaziergang im Regen zu genießen!