Leichter Regenschauer erfrischt Cala Millor am 22. April 2025

In Cala Millor wartet der 22. April 2025 mit erfrischendem Wetter auf. Voraussichtlich wird es leicht regnen, was eine angenehme Abkühlung zur warmen Frühlingssonne bietet. Lokale und Urlauber können sich auf Temperaturen zwischen 11.69ºC und 18.45ºC einstellen, die den Tag zu einem angenehm milden Erlebnis machen. Unsere Wetterprognose gibt einen genauen Überblick über die erwarteten Wetterbedingungen, einschließlich Temperatur, gefühltetemperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit.

Temperatur-Verlaufsprognose

Der Tag startet mit morgendlichen Temperaturen von 12.79ºC und steigt auf angenehme 18.45ºC in den Tagesstunden an. Später am Nachmittag können wir mit Temperaturen von 15.78ºC rechnen, bevor sie in der Nacht auf 14.21ºC sinken. Eine leicht kühle Brise und der erwartete Regen bieten eine perfekte Balance zu den milden Temperaturen.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Die gefühltetemperatur, die sich aus der regulären Temperatur und weiteren Wetterbedingungen ergibt, bietet oft ein genaueres Bild des Wetters. Morgen erwarten wir ein thermisches Gefühl von 12.21ºC , am Tag steigt es auf 17.84ºC an. Der Nachmittag wird bei 15.35ºC, gefühlt eher kühl, bevor die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 13.8ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck von 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 57% versprechen einen angenehmen Tag. Der Wind wird 5.61m/s aus Richtung 213º wehen und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6.59m/s erreichen. Eine 100%ige Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit zeigen, dass es definitiv zu leichten Regenschauern kommen wird.

Aus unserer Sicht bietet diese Wettervorhersage eine perfekte Gelegenheit, die natürliche Schönheit von Cala Millor in einem anderen Licht - nämlich bei einem erfrischenden Frühlingsregen - zu betrachten. Wie immer raten wir unseren Lesern, sich auf die jeweiligen Wetterbedingungen einzustellen und den Tag in vollen Zügen zu genießen.