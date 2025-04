Leichter Regen und frische Brisen: Wettervorhersage für Port d'Andratx am 22. April 2025

Ein bedeckter Himmel wird die Bewohner von Port d'Andratx empfangen, wenn sie am 22. April 2025 aus ihren Häusern treten. Leichter Regen wird das Wettergeschehen des Tages bestimmen. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen angenehmen 15,35ºC im Minimum, bis hin zu milden 17,77ºC im Maximum. Ein reizvoller Tag, der Liebhaber von frischen Temperaturen und gelegentlichen Regentropfen begeistern wird.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Die Bewohner von Port d'Andratx können sich morgens auf Temperaturen von rund 15,67ºC freuen. Im Laufe des Tages wird es mit 17,27ºC angenehm mild. Die Höchsttemperatur des Tages ist am Nachmittag zu erwarten, sie wird bei 17,25ºC liegen. Nachts kühlt es dann wieder auf frische 15,4ºC ab.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Obwohl die Thermometerwerte bereits einen Anhaltspunkt geben, so gilt es doch, die gefühlten Temperaturen zu beachten. Bei einem morgendlichen Wert von 15,36ºC steigt das thermische Gefühl auf 16,93ºC am Tag an. Am Nachmittag kann man dann mit gefühlten 16,91ºC rechnen, bevor es in der Nacht auf erfrischende 15,11ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Gleichzeitig zeigt sich der Himmel mit einer Wolkendecke von 100% und einem Atmosphärendruck von 1018 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 72% liegen und spüren lassen, dass der Regen immer in der Nähe ist. An diesem Tag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 85%. Untermauert wird das Ganze mit einem Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 5,31 m/s aus Richtung 352º weht, wobei Böen von 5,19 m/s den Tag noch eine Spur lebendiger gestalten werden.

Unsere Wettervorhersage bietet Ihnen die bestmöglichen Informationen, um sich auf den Tag vorzubereiten. Ob Sie einen drinnen Tag mit einem guten Buch planen oder sich auf eine spannende Tour mit der passenden Ausrüstung freuen - seien Sie immer gut informiert über das Wetter in Port d'Andratx.