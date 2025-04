Erfrischender Frühlingsregen in Santanyí, Mallorca erwartet

Ein warmer, leichter Frühlingsregen erwartet uns morgen am 22. April in Santanyí, auf der wunderschönen Insel Mallorca. Der Wetterbericht des Tages erscheint etwas kühl, aber mit interessanten Detailinformationen, die Wetterliebhaber sicher zu schätzen wissen werden. Besonders hervorzuheben ist der wechselhafte Temperaturverlauf, der uns an diesem Tag begleiten wird, sowie die atemberaubenden Windgeschwindigkeiten, die ganz sicher das Meer in Bewegung setzen werden.

Temperaturen: Kühler als erwartet Die Temperaturen in Santanyí beginnen den Tag mit morgendlichen 14.01°C. Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf angenehme 18.36°C ansteigen, bevor sie am Nachmittag auf 17.12°C abfällt. Die Nacht wird dann mit einer Temperatur von 15.2°C sogar etwas kühler. Die Tageshöchsttemperatur erreicht 18.89°C und die Tiefsttemperatur liegt bei 11.95°C. Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch von Frische Die gefühlten Temperaturen für den 22. April in Santanyí scheinen etwas niedriger zu sein als die tatsächlichen. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 13.56°C verspüren, während sie tagsüber auf 17.74°C steigen wird. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 16.72°C und in der Nacht auf 14.81°C, was eine angenehm kühle Nacht verspricht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein lebhafter Tag Der atmosphärische Druck liegt bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 57%, was für ein relativ trockenes Klima sorgt. An diesem Tag wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.79m/s aus südwestlicher Richtung (214º) wehen, mit Böen von bis zu 5.7m/s. Eine 100%ige Wolkendecke und eine 40%ige Regenwahrscheinlichkeit bringen einen erfrischenden Frühlingsregen, der uns den Tag über begleiten wird.