Wetterbericht Cala Rajada - Leichter Regen begleitet den Tag

Der heutige Tag in Cala Rajada wird von leichtem Regen beherrscht, der gelegentlich das idyllische Küstenpanorama unterbricht. Trotz des Niederschlags bleiben die Temperaturen mild und der Wind mäßig, was die Situation zu einer typischen Frühlingserscheinung auf unserer schönen Insel Mallorca macht. Ein Aufenthalt im Freien, besonders am Nachmittag und Abend, wird zwar nicht gänzlich vom Regen ausgespart, aber dennoch angenehm in Sachen Temperatur sein.

Die Reaganzeiten, ein Blick auf die Temperaturen

Die gemessene Temperatur variiert dabei zwischen einem Minimum von 12.21ºC und einem Maximum von 18.84ºC. Um unseren Tag zu strukturieren: Am Morgen können wir mit ca. 13.3ºC rechnen. Diese Temperatur steigt im Laufe des Tages auf bis zu 18.65ºC an, um am Nachmittag auf etwa 15.19ºC leicht abzufallen. Die Nacht kühlt sich schließlich nur leicht auf 14.74ºC ab.

Gefühlte Temperaturen – Der subjektive Kältefaktor

Trotz der gemessenen Temperaturen wird das thermische Empfinden im Laufe des Tages etwas von diesen Werten abweichen. Am Morgen fühlt sich die Temperatur wie 12.75ºC an, während es tagsüber gefühlt 18.11ºC warm wird. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 14.8ºC und in der Nacht auf 14.33ºC. Dies ist durch den Einfluss von Wind und Niederschlag auf unser Temperaturempfinden zu erklären.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind im Detail

Die atmosphärischen Bedingungen runden das heutige Wettergeschehen ab. Mit einem Atmosphärendruck von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59% sind keine extremen Bedingungen zu erwarten. Der Wind weht über den Tag hinweg mit einer Geschwindigkeit von 4.69m/s aus Richtung 214º, in Böen kann er jedoch Geschwindigkeiten von bis zu 6.44m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt im Tagesverlauf bei 100%, ebenso hoch ist die Regenwahrscheinlichkeit.

Abschließend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Cala Rajada durchwegs von leichtem Regen geprägt sein wird. Die Temperaturen bleiben jedoch angenehm mild, was trotz der feuchten Bedingungen zu einem angenehmen Aufenthalt im Freien einlädt. Also lassen Sie sich durch das etwas feuchtere Wetter nicht von möglichen Aktivitäten unter freiem Himmel, wie einem Spaziergang entlang der Küstenlinie, abhalten.