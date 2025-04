Wetterbericht für Palma de Mallorca am 23. April 2025

Heute erwacht die wunderschöne Insel Mallorca unter einem klaren Himmel, und Palma de Mallorca, der schillernde Diamant der Balearen, ist keine Ausnahme. Mit einer minimalen Temperatur von 12,58ºC am Morgen und einer maximalen Temperatur von 20,13ºC am Tag, ist der 23. April 2025 definitiv ein Tag zum Genießen des strahlend blauen Himmels und der angenehmen Brise der Stadt.

Temperaturverlauf über den Tag

Beginnen wird der Tag mit kühlen 12,58ºC am Morgen. Wenn die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, werden am Tag 19,43ºC erwartet. Am Nachmittag wird die Temperatur auf gemäßigte 18,42ºC absinken und die Nacht wird mit milder 13,92ºC enden.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl das Quecksilber bestimmte Werte erreicht, könnten die wahrgenommenen Temperaturen etwas abweichen. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 12,17ºC erleben, während sie tagsüber auf 18,97ºC ansteigt. Am Nachmittag werden wir uns bei 17,91ºC gemäßigt fühlen, und nachts wird die gefühlte Temperatur bei milden 13,27°C liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Gegebenheiten des Tages kommen mit einem Druck von 1021 hPa und einer relativen Feuchtigkeit von 59%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,31 m/s aus Richtung 297º und Böen von bis zu 4,79 m/s werden erwartet. Trotz einer relativen Regenwahrscheinlichkeit von 32% ist die Wolkendecke lediglich zu 2% bedeckt, was uns einen weitgehend sonnigen Tag verspricht.

Wir hoffen, dass diese umfassende Wetterprognose Ihnen hilft, das Beste aus Ihrem Tag in Palma de Mallorca zu machen. Und vergessen Sie nicht, unsere Berichte regelmäßig zu prüfen, um stets bestens informiert zu sein. Genießen Sie den sonnigen Tag!