Die Wettervorhersage für Alcúdia am 23. April 2025: Leichter Regen mit milden Temperaturen

Willkommen zu unserer aktuellen Wettervorhersage für Alcúdia am 23. April 2025. Mit atmosphärischen Bedingungen, die einen leichten Regen vorhersagen, können die Einwohner und Besucher von Alcúdia mildere Temperaturen zwischen 13,74ºC und 17,21ºC erwarten. Doch trotz der Regenschauer bleibt die wunderschöne Küstenstadt auf Mallorca ein ansprechendes Ziel für alle, die einen gemäßigten Vormittag oder einen bewölkten Nachmittag in der malerischen Umgebung genießen wollen.

Temperaturen zu verschiedenen Zeiten des Tages

Beginnen wir mit einem genauen Blick auf die erwarteten Temperaturen zu verschiedenen Tageszeiten. Zum Beginn des Morgens erwarten wir eine angenehme Temperatur von etwa 13,74ºC. Dies steigt dann im Tagesverlauf auf etwa 15,83ºC und erreicht am Nachmittag einen Höchstwert von 16,83ºC. In der Nacht wird es dann wieder etwas kühler bei voraussichtlichen 14,55ºC.

Das Gefühl der Temperaturen im Tagesverlauf

Trotz der tatsächlichen Temperaturmessungen kann das thermische Empfinden davon stark abweichen. Das thermische Gefühl misst, wie warm oder kalt sich die Menschen tatsächlich fühlen, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit. Am Morgen wird so eine gefühlte Temperatur von 13,34ºC erwartet, während des Tages von 15,53ºC, nachmittags 16,58ºC und in der Nacht schließlich 14,23ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Für die Wissenschaftsbegeisterten unter Ihnen werfen wir einen Blick auf den atmosphärischen Druck, der für den 23. April einen Wert von 1021 hPa erreichen wird. Der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit liegt bei 79. Was den Wind betrifft, so wird er eine Geschwindigkeit von 6,08 m/s in Richtung 82º erreichen und in Böen sogar auf tempo 4,45 m/s steigen. Und trotz des leichten Regens beträgt die Wolkendecke nur 33% und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt den ganzen Tag über konstant bei 100.

Bleiben Sie also trocken und genießen Sie Ihren Tag in Alcúdia, egal wie das Wetter sein mag!