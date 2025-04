Wetterbericht für Cala Millor am 23. April 2025

In der malerischen Küstenstadt Cala Millor, gelegen im Osten der wundervollen Baleareninsel Mallorca, werden wir heute voraussichtlich einen leicht regnerischen Tag erleben. Trotz des leichten Niederschlags bleiben die Temperaturen mild und angenehm, ein typisches Merkmal des mediterranen Frühlingswetters, das diese Region prägt.

Moderate Temperaturen halten an

Für den heutigen Tag liegt die erwartete minimale Temperatur bei 13.96ºC und die maximale bei 16.14ºC. Morgens starten wir mit milden 14.08ºC, während die Tageshöchsttemperatur von 15.16ºC tagsüber erreicht wird. Am Nachmittag bleibt es mit 16.14ºC angenehm, bevor die Temperaturen in der Nacht auf 14.27ºC sinken.

Das Gefühl der Thermik: Mild durch den Tag

Trotz der gemäßigten Temperaturen wird das gefühlte Thermometer etwas darunter liegen. Wir starten den Morgen mit einem thermischen Gefühl von 13.61ºC, das bis zum Tageshöhepunkt auf 14.82ºC steigt. Am Nachmittag fühlt es sich mit 15.79ºC weiterhin mild an, bevor die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 13.92ºC absinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Gesamtbild von Cala Millors Wetter

Die Atmosphärenbedingungen für heute zielen auf einen Druck von 1021 hPa ab, und dank der Küstenlage von Cala Millor können wir eine hohe Luftfeuchtigkeit von 80% erwarten. In Bezug auf den Wind wird eine Geschwindigkeit von etwa 5.13m/s in Richtung 91º erreicht, mit Böen die um die 4.55m/s liegen. Trotz einer Wolkendecke von 25% ist die Regenwahrscheinlichkeit heute in Cala Millor bei vollen 100%.

Obwohl der Regen uns heute Gesellschaft leistet, lässt er uns das typische milde Klima von Cala Millor und seinen bezaubernden Charme nicht vergessen. Haben Sie also keine Scheu, schnappen Sie sich Ihren Regenschirm und genießen Sie die Schönheit dieser Stadt auch unter leichtem Regen.