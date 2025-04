Feucht und frisch: Der Wetterbericht für Santanyí am 23. April 2025

Ein neuer Tag in Santanyí bedeutet ein neues Wetterereignis am Himmel. Heute rechnen wir mit leichtem Regen über der gesamten Gegend von Santanyí, einer charmanten Stadt auf der berühmten Mittelmeerinsel Mallorca. Lasst uns ins Detail gehen und sehen, was der Tag für uns bereithält.

Temperaturverlauf über den Tag

Wir beginnen den Tag mit einer Mindesttemperatur von 13,83ºC am Morgen. Auf Mallorca und speziell in Santanyí wird es nicht kalt, aber diese angenehme Frische ist ein nettes Extra am Morgen. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf eine Höchsttemperatur von 17,68ºC. Im Tagesverlauf erwarten wir folgende Temperaturen: am Morgen 13,83ºC, tagsüber 17,56ºC, am Nachmittag 17,12ºC und in der Nacht 14,73ºC. Diese Temperaturen sind perfekt, um draußen zu sein und die natürliche Schönheit der Insel zu genießen - natürlich immer mit Regenschirm bei der Hand.

Das gefühlte Thermometer

Das Thermometer zeigt nur die halbe Wahrheit, denn das wahrgenommene oder "gefühlte" Wetter kann durch Wind und Feuchtigkeit beeinflusst werden. Für heute wird das thermische Gefühl morgens auf 13,44ºC, tagsüber auf 17,12ºC, nachmittags auf 16,74ºC und nachts auf 14,4ºC geschätzt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Eine interessante Wetterlage in Santanyí zeichnet sich heute durch einen Atmosphärendruck von 1021 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 67% aus. Leichter Regen begleitet von erfrischenden Winden - das fasst unseren Tag ziemlich gut zusammen. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 4,0 m/s aus Richtung 205º und wird in Böen bis zu 5,12 m/s erreichen. Es mag also draußen etwas unruhig sein, aber drinnen bietet es wohlige Behaglichkeit.

Besonders beachten sollten wir, dass die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt und die Wolkendecke bei 12%. So ist es eine hervorragende Gelegenheit, drinnen zu bleiben und die ruhige und gemütliche Seite des Insellebens zu genießen. Es ist ein Tag, um es ruhig angehen zu lassen und die Schönheit zu schätzen, die in den kleinen Momenten liegt. Bleiben Sie gesund und trocken, Santanyí!